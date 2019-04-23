В России ограничен рост платежей граждан по земельному налогу и введены новые льготы.

Рост платежей за землю ограничили по той же схеме, которая действует в отношении платежей граждан за недвижимость. Фото: photoxpress

Платежи по земельному налогу не смогут расти более чем на 10 процентов к сумме, уплаченной за предыдущий год. На практике это будет выглядеть так: если сумма налога за 2018 год превышает сумму налога за 2017-й больше, чем на 10 процентов, налог будет равен прошлогоднему платежу плюс 10 процентов.

Ограничитель не будет действовать в одном случае: если при расчете налога на участок для жилищного строительства применен повышающий коэффициент в связи с несвоевременной застройкой земли, пояснили в Федеральной налоговой службе.

Такие же ограничения роста платежа уже действуют по налогу на недвижимость. Когда начался переход к расчету налога на имущество исходя из кадастровой (она ближе к рыночной), а не инвентаризационной стоимости, платежи заметно выросли.

Это не единственное изменение, которое закон вносит в действующую систему налогообложения граждан. В числе других новшеств - право на налоговый вычет по земельному налогу для многодетных родителей, воспитывающих трех и более детей. Речь идет о вычете "на шесть соток".

Многодетные семьи, владеющие землей, смогут уменьшать налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного участка. Еще одна льгота, которая появляется у многодетных, касается недвижимости. Налог на нее будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров площади квартиры, ее части или комнаты и 7 метров площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего.

Для налогоплательщиков-льготников: пенсионеров, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, инвалидов боевых действий, многодетных, владельцев хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров вводится беззаявительный порядок предоставления льгот при налогообложении недвижимости.

Налог на имущество физлиц для полностью разрушенных объектов капитального строительства с 2019 года не будет исчисляться с первого числа месяца их уничтожения (гибели, разрушения) независимо от даты регистрации прекращения права на них в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

По новому закону с 2020 года приусадебные, садовые и огородные участки, которые используются для предпринимательской деятельности, будут облагаться земельным налогом по ставке "для прочих земель", не превышающей 1,5 процента от кадастровой стоимости.

Есть новость и для владельцев транспортных средств, пострадавших от действий угонщиков. По новым правилам транспортные средства, разыскиваемые в связи с угоном или кражей, не будут облагаться налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения.

Новый закон уточняет и порядок определения налоговой базы по НДФЛ, когда доход от продажи недвижимости меньше 70 процентов его кадастровой стоимости.

Важно

Заплати и отдохни спокойно

В преддверии отпускного сезона Федеральная налоговая служба рекомендует гражданам заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам.

Непогашенная задолженность - основание для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, а они имеют право ограничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности можно в личном кабинете на сайте налоговой службы nalog.ru. Там же доступна оплата. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС.

Внести платежи также можно в банке, почтовом отделении или в кассе местной администрации.