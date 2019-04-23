Новости

В Иране рассказали, кто пытается втянуть США в конфликт с Тегераном 09:46
Внуку императора Японии на парту положили два ножа в качестве угрозы 09:40
Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки 09:32
В страшном ДТП под Симферополем погибли шесть человек 09:27
Путин призвал установить правила электронной торговли для всей Евразии 09:22
В США полицейский "случайно" выстрелил в детей 08:30
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу 08:15
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти 07:49
В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям 07:47
В столице сегодня +22 градуса и дожди 07:25
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки 06:56
Тела четырех смертников нашли на востоке Шри-Ланки 06:43
В Амурской области на 30 процентов снизили транспортный налог 06:15
Американский профессор предрек скорый конец "эры США" 05:59
Вашингтон ввел санкции против главы МИД Венесуэлы 05:42
США и Япония договорились сохранять санкции в отношении КНДР 05:15
Шотландец получил 7 месяцев тюрьмы за жестокие игры с животными 04:55
Видео: В Подмосковье загорелась электричка Царицыно - Серпухов 04:30
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием 04:07
В США мужчина бросил в Трампа смартфон 03:32
Госдеп приказал вывезти детей дипломатов США из Шри-Ланки 03:14
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell 02:41
Байден за сутки собрал 6,3 миллиона долларов на президентскую кампанию 02:12
В США восемь пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля 01:39
Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 09:00
Рубрика: Общество

Чем сердце успокоится

Три причины поменять поликлинику
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 91(7849)
Мало кто знает, что раз в год каждый гражданин нашей страны имеет полное право поменять поликлинику, к которой прикреплен по полису обязательного медицинского страхования по месту регистрации (прописки). Конечно, если речь о небольшом районном центре, где на все про все два-три лечебных учреждения, тут, может, и выбирать-то не из чего. Но жителям городов покрупнее право такой замены может очень даже пригодиться. Основные моменты пояснили во Всероссийском союзе страховщиков.

В каких случаях стоит подумать о том, чтобы "перекрепиться"?

1. Лучший комплект специалистов или хороший конкретный доктор, у которого хочется лечиться.

С кадрами в муниципальных поликлиниках часто бывает затык. Да, сейчас ввели правило: если какого-то специалиста (например, офтальмолога или невролога) в вашей поликлинике нет, вам обязаны дать направление на прием к нему в другое медучреждение.

Но всякий раз за направлениями не набегаешься. А если нет специалиста конкретно по вашему недугу, то есть такого доктора, к которому приходится ходить часто, возможно, стоит разузнать, где такой специалист работает, и прикрепиться именно к этой поликлинике.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Более 6400 москвичей занимаются тренировками долголетия в поликлиниках

Как найти своего доктора? Новых способов не придумано: по совету друзей, знакомых, родных. Иногда достаточно посидеть перед кабинетом врача в очереди и послушать других пациентов, чтобы многое понять о том, как доктор работает. Жителям городов может помочь Интернет: сейчас появилось много сайтов, публикующих отзывы о работе медучреждений и - персонально - врачей. Если доктор, о котором вы хотите разузнать, подрабатывает (или работал раньше) в частной клинике, найти отзывы пациентов о нем не составит труда.

2. Чужая поликлиника ближе, чем своя.

Часто бывает, что поликлиника, относящаяся к соседнему району, оказывается ближе к дому, чем своя, та, к которой вас прикрепили по месту жительства. Шаговая доступность - вещь важная. А если еще и состав специалистов в соседнем медучреждении не хуже - прямой резон попытаться перейти наблюдаться и лечиться туда постоянно.

3. Работа далеко от дома, и к врачу проще заскочить в обеденный перерыв или отпросившись пораньше.

Возможность тратить полдня на посещение родной районки, к которой привязаны полисом ОМС, есть не у всех. Многие для удобства ищут платного доктора - у него в очереди сидеть не надо. Но, если поблизости от места работы есть нормальная муниципальная поликлиника, можно прикрепиться туда и сэкономить сразу и время, и деньги.

Только придется учесть: выбирая поликлинику не по месту постоянной регистрации, вы не можете рассчитывать на вызов врача на дом. При возникновении острого состояния можно вызвать врача неотложной помощи, и он даже может выписать больничный. Но закрывать его, когда выздоровеете, все равно придется в том медучреждении, к которому вы прикреплены.

Как проходит замена поликлиники

Сначала выбираем новое медучреждение. Помимо "сарафанного радио" информацию можно почерпнуть на сайте территориального фонда ОМС. Там обязательно есть список всех медицинских организаций (включая и частные), которые работают в системе ОМС и бесплатно оказывают гражданам первичную медицинскую помощь.

Какие документы понадобятся

заявление о прикреплении на имя главного врача выбранной поликлиники (бланк - в регистратуре);

паспорт;

полис ОМС (временный полис также работает);

Если в поликлинике нет врача-специалиста, вам обязаны дать направление в другую. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования, если оно есть);

если речь о детской поликлинике - понадобится также свидетельство о рождении ребенка.

На проверку документов и вынесение решения о прикреплении (или отказе) отводится четыре рабочих дня, а медицинские документы из старой поликлиники в новую должны доставить или переслать в течение максимум 30 дней.

Открепляться от старой поликлиники не надо - это происходит автоматически.

Если в выбранной поликлинике нет стоматологического отделения и женской консультации - нужно выбрать и эти медучреждения и прикрепиться туда отдельно.

Важно: поменять поликлинику по желанию можно только один раз в год. Но, если вы переехали на новое место жительства, можно выбрать новое медучреждение в связи с переездом - в этом случае ограничений по времени нет.

Вопрос ребром

Могут ли отказать?

Отказать в прикреплении к поликлинике не по месту регистрации могут только в одном случае - если в выбранной поликлинике все участковые терапевты (или врачи общей практики) перегружены. При этом заявителю должны выдать письменное решение об отказе и указать в нем причину. Этот документ - основание для того, чтобы обратиться в страховую медорганизацию, выдавшую вам полис ОМС. Там проверят, правомерен ли отказ.

Фото: Алексей Булатов/Комсомольская правда
Минздрав определит перечень платных и бесплатных услуг в поликлиниках

Что делать, если у человека нет ни постоянной, ни временной регистрации?

Закон об обязательном медстраховании допускает, что прикрепиться к поликлинике можно по месту фактического проживания. Причем не подтверждая это какими-либо документами. Например, приезжий из другого города нашел работу и снимает жилье, но временную регистрацию не оформил. Поликлиника не может ему отказать в прикреплении из-за отсутствия прописки.

Можно ли прикрепиться к поликлинике на время - например, уехав на лето на дачу?

Можно прикрепиться к поликлинике по своему полису ОМС по месту временного проживания. А если помощь понадобится экстренно - тут даже и временное прикрепление не нужно. Просто обращайтесь в ближайшее медучреждение. Отказать в бесплатной помощи за счет средств ОМС в экстренной ситуации медики не имеют права.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки
Американский профессор предрек скорый конец "эры США"
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
В США полицейский "случайно" выстрелил в детей