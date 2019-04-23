В каких случаях стоит подумать о том, чтобы "перекрепиться"?
1. Лучший комплект специалистов или хороший конкретный доктор, у которого хочется лечиться.
С кадрами в муниципальных поликлиниках часто бывает затык. Да, сейчас ввели правило: если какого-то специалиста (например, офтальмолога или невролога) в вашей поликлинике нет, вам обязаны дать направление на прием к нему в другое медучреждение.
Но всякий раз за направлениями не набегаешься. А если нет специалиста конкретно по вашему недугу, то есть такого доктора, к которому приходится ходить часто, возможно, стоит разузнать, где такой специалист работает, и прикрепиться именно к этой поликлинике.
Как найти своего доктора? Новых способов не придумано: по совету друзей, знакомых, родных. Иногда достаточно посидеть перед кабинетом врача в очереди и послушать других пациентов, чтобы многое понять о том, как доктор работает. Жителям городов может помочь Интернет: сейчас появилось много сайтов, публикующих отзывы о работе медучреждений и - персонально - врачей. Если доктор, о котором вы хотите разузнать, подрабатывает (или работал раньше) в частной клинике, найти отзывы пациентов о нем не составит труда.
2. Чужая поликлиника ближе, чем своя.
Часто бывает, что поликлиника, относящаяся к соседнему району, оказывается ближе к дому, чем своя, та, к которой вас прикрепили по месту жительства. Шаговая доступность - вещь важная. А если еще и состав специалистов в соседнем медучреждении не хуже - прямой резон попытаться перейти наблюдаться и лечиться туда постоянно.
3. Работа далеко от дома, и к врачу проще заскочить в обеденный перерыв или отпросившись пораньше.
Возможность тратить полдня на посещение родной районки, к которой привязаны полисом ОМС, есть не у всех. Многие для удобства ищут платного доктора - у него в очереди сидеть не надо. Но, если поблизости от места работы есть нормальная муниципальная поликлиника, можно прикрепиться туда и сэкономить сразу и время, и деньги.
Только придется учесть: выбирая поликлинику не по месту постоянной регистрации, вы не можете рассчитывать на вызов врача на дом. При возникновении острого состояния можно вызвать врача неотложной помощи, и он даже может выписать больничный. Но закрывать его, когда выздоровеете, все равно придется в том медучреждении, к которому вы прикреплены.
Как проходит замена поликлиники
Сначала выбираем новое медучреждение. Помимо "сарафанного радио" информацию можно почерпнуть на сайте территориального фонда ОМС. Там обязательно есть список всех медицинских организаций (включая и частные), которые работают в системе ОМС и бесплатно оказывают гражданам первичную медицинскую помощь.
Какие документы понадобятся
заявление о прикреплении на имя главного врача выбранной поликлиники (бланк - в регистратуре);
паспорт;
полис ОМС (временный полис также работает);
СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования, если оно есть);
если речь о детской поликлинике - понадобится также свидетельство о рождении ребенка.
На проверку документов и вынесение решения о прикреплении (или отказе) отводится четыре рабочих дня, а медицинские документы из старой поликлиники в новую должны доставить или переслать в течение максимум 30 дней.
Открепляться от старой поликлиники не надо - это происходит автоматически.
Если в выбранной поликлинике нет стоматологического отделения и женской консультации - нужно выбрать и эти медучреждения и прикрепиться туда отдельно.
Важно: поменять поликлинику по желанию можно только один раз в год. Но, если вы переехали на новое место жительства, можно выбрать новое медучреждение в связи с переездом - в этом случае ограничений по времени нет.
Могут ли отказать?
Отказать в прикреплении к поликлинике не по месту регистрации могут только в одном случае - если в выбранной поликлинике все участковые терапевты (или врачи общей практики) перегружены. При этом заявителю должны выдать письменное решение об отказе и указать в нем причину. Этот документ - основание для того, чтобы обратиться в страховую медорганизацию, выдавшую вам полис ОМС. Там проверят, правомерен ли отказ.
Что делать, если у человека нет ни постоянной, ни временной регистрации?
Закон об обязательном медстраховании допускает, что прикрепиться к поликлинике можно по месту фактического проживания. Причем не подтверждая это какими-либо документами. Например, приезжий из другого города нашел работу и снимает жилье, но временную регистрацию не оформил. Поликлиника не может ему отказать в прикреплении из-за отсутствия прописки.
Можно ли прикрепиться к поликлинике на время - например, уехав на лето на дачу?
Можно прикрепиться к поликлинике по своему полису ОМС по месту временного проживания. А если помощь понадобится экстренно - тут даже и временное прикрепление не нужно. Просто обращайтесь в ближайшее медучреждение. Отказать в бесплатной помощи за счет средств ОМС в экстренной ситуации медики не имеют права.