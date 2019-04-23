Мало кто знает, что раз в год каждый гражданин нашей страны имеет полное право поменять поликлинику, к которой прикреплен по полису обязательного медицинского страхования по месту регистрации (прописки). Конечно, если речь о небольшом районном центре, где на все про все два-три лечебных учреждения, тут, может, и выбирать-то не из чего. Но жителям городов покрупнее право такой замены может очень даже пригодиться. Основные моменты пояснили во Всероссийском союзе страховщиков.

В каких случаях стоит подумать о том, чтобы "перекрепиться"?

1. Лучший комплект специалистов или хороший конкретный доктор, у которого хочется лечиться.

С кадрами в муниципальных поликлиниках часто бывает затык. Да, сейчас ввели правило: если какого-то специалиста (например, офтальмолога или невролога) в вашей поликлинике нет, вам обязаны дать направление на прием к нему в другое медучреждение.

Но всякий раз за направлениями не набегаешься. А если нет специалиста конкретно по вашему недугу, то есть такого доктора, к которому приходится ходить часто, возможно, стоит разузнать, где такой специалист работает, и прикрепиться именно к этой поликлинике.

Как найти своего доктора? Новых способов не придумано: по совету друзей, знакомых, родных. Иногда достаточно посидеть перед кабинетом врача в очереди и послушать других пациентов, чтобы многое понять о том, как доктор работает. Жителям городов может помочь Интернет: сейчас появилось много сайтов, публикующих отзывы о работе медучреждений и - персонально - врачей. Если доктор, о котором вы хотите разузнать, подрабатывает (или работал раньше) в частной клинике, найти отзывы пациентов о нем не составит труда.

2. Чужая поликлиника ближе, чем своя.

Часто бывает, что поликлиника, относящаяся к соседнему району, оказывается ближе к дому, чем своя, та, к которой вас прикрепили по месту жительства. Шаговая доступность - вещь важная. А если еще и состав специалистов в соседнем медучреждении не хуже - прямой резон попытаться перейти наблюдаться и лечиться туда постоянно.

3. Работа далеко от дома, и к врачу проще заскочить в обеденный перерыв или отпросившись пораньше.

Возможность тратить полдня на посещение родной районки, к которой привязаны полисом ОМС, есть не у всех. Многие для удобства ищут платного доктора - у него в очереди сидеть не надо. Но, если поблизости от места работы есть нормальная муниципальная поликлиника, можно прикрепиться туда и сэкономить сразу и время, и деньги.

Только придется учесть: выбирая поликлинику не по месту постоянной регистрации, вы не можете рассчитывать на вызов врача на дом. При возникновении острого состояния можно вызвать врача неотложной помощи, и он даже может выписать больничный. Но закрывать его, когда выздоровеете, все равно придется в том медучреждении, к которому вы прикреплены.

Как проходит замена поликлиники

Сначала выбираем новое медучреждение. Помимо "сарафанного радио" информацию можно почерпнуть на сайте территориального фонда ОМС. Там обязательно есть список всех медицинских организаций (включая и частные), которые работают в системе ОМС и бесплатно оказывают гражданам первичную медицинскую помощь.

Какие документы понадобятся

заявление о прикреплении на имя главного врача выбранной поликлиники (бланк - в регистратуре);

паспорт;

полис ОМС (временный полис также работает);

Если в поликлинике нет врача-специалиста, вам обязаны дать направление в другую. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования, если оно есть);

если речь о детской поликлинике - понадобится также свидетельство о рождении ребенка.

На проверку документов и вынесение решения о прикреплении (или отказе) отводится четыре рабочих дня, а медицинские документы из старой поликлиники в новую должны доставить или переслать в течение максимум 30 дней.

Открепляться от старой поликлиники не надо - это происходит автоматически.

Если в выбранной поликлинике нет стоматологического отделения и женской консультации - нужно выбрать и эти медучреждения и прикрепиться туда отдельно.

Важно: поменять поликлинику по желанию можно только один раз в год. Но, если вы переехали на новое место жительства, можно выбрать новое медучреждение в связи с переездом - в этом случае ограничений по времени нет.

Вопрос ребром

Могут ли отказать?

Отказать в прикреплении к поликлинике не по месту регистрации могут только в одном случае - если в выбранной поликлинике все участковые терапевты (или врачи общей практики) перегружены. При этом заявителю должны выдать письменное решение об отказе и указать в нем причину. Этот документ - основание для того, чтобы обратиться в страховую медорганизацию, выдавшую вам полис ОМС. Там проверят, правомерен ли отказ.

Что делать, если у человека нет ни постоянной, ни временной регистрации?

Закон об обязательном медстраховании допускает, что прикрепиться к поликлинике можно по месту фактического проживания. Причем не подтверждая это какими-либо документами. Например, приезжий из другого города нашел работу и снимает жилье, но временную регистрацию не оформил. Поликлиника не может ему отказать в прикреплении из-за отсутствия прописки.

Можно ли прикрепиться к поликлинике на время - например, уехав на лето на дачу?

Можно прикрепиться к поликлинике по своему полису ОМС по месту временного проживания. А если помощь понадобится экстренно - тут даже и временное прикрепление не нужно. Просто обращайтесь в ближайшее медучреждение. Отказать в бесплатной помощи за счет средств ОМС в экстренной ситуации медики не имеют права.