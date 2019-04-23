С этого года в стране стартовала новая программа переселения граждан из аварийного жилья. В редакцию поступает много писем читателей, которые хотели бы знать, расселят ли их дом и на какое жилье они могут рассчитывать. Мы задали самые важные вопросы специалистам "горячей линии" Фонда содействия реформированию ЖКХ, который является федеральным оператором расселения аварийного жилья в регионах.

Какие дома будут расселены по программе, которая стартовала с начала 2019 года?

С этого года началась реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (это часть нацпроекта "Жилье и городская среда"). Он предусматривает, что с 2019 года по 1 сентября 2025 года будут расселяться дома, признанные аварийными в связи с физическим износом в срок до 1 января 2017 года.

Сколько людей могут рассчитывать на улучшение жилищных условий и какое количество домов удастся расселить за это время?

Торжественное вручение ключей от новой квартиры семье миллионного переселенца по программе переселения граждан из аварийного жилья в городе Дегтярске Свердловской области. Фото: Предоставлено Фондом ЖКХ

На 2019-2025 годы поставлена задача переселить более 660 тысяч человек. Из них 530,9 тысячи должны переехать в новое жилье к 2024 году, еще 135,8 тысячи человек - до 1 сентября 2025 года. Всего под расселение попадет почти 12 миллионов кв. метров аварийного жилья.

Региональные власти часто жалуются на отсутствие средств на расселение. Могут ли мой дом не расселить из-за этого?

При исполнении предыдущей программы среднее распределение финансовых средств между Фондом ЖКХ и регионами составляло 50:50. По новой программе, согласно решению президента РФ, в среднем Фондом ЖКХ будет финансироваться 86 процентов общего объема работ. Регионам остается найти в своем бюджете оставшиеся 14 процентов, чтобы профинансировать программу. При этом размер финансирования установлен в зависимости от возможностей региона, для многих субъектов РФ уровень федеральной поддержки увеличен до 93-99%.

Как узнать, попал дом в новую программу или нет?

Многие регионы публикуют развернутые списки домов, попавших в новую программу. Но если этого не было сделано, проверить свой дом можно в информационной системе "Реформа ЖКХ" в разделе "Переселение граждан".

Если нет доступа к интернету, можно позвонить на "горячую линию" Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 (звонки по России бесплатны). Специалисты "горячей линии" работают по будням с 7.00 до 18.00 (время московское).

Если дом признан аварийным, но на сайте "Реформа ЖКХ" информации о нем нет, что делать?

Торжественное вручение ключей новоселам по программе переселения граждан из аварийного жилья в городе Вилюйске Республики Саха (Якутия). Фото: Администрация Вилюйского района

Такие факты встречаются. В прошлом году Фондом ЖКХ в 10 регионах по поручению президента РФ были профинансированы мероприятия по расселению дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилья.

Поэтому если ваш дом является аварийным, можно добиться его включения в программу. Для этого следует сообщить о проблеме в Фонд ЖКХ на "горячую линию". Возможно, необходимо будет предоставить соответствующие документы.

Предоставлено Фондом ЖКХ

Как сделать, чтобы дом признали аварийным?

Есть два пути. Большинство домов признаются аварийными на основании заключения органов госнадзора. Статус аварийного присваивает дому орган местного самоуправления на основании решения созданной им межведомственной комиссии.

Но также это может быть сделано и по письменному заявлению собственника помещения, его представителя или нанимателя. То есть жильцы дома, если считают, что проживание в нем угрожает их жизни, могут инициировать процесс признания здания аварийным сами.

Для этого им надо подать заявление в исполнительный орган местной власти - жилинспекцию региона или местную администрацию.

К заявлению прилагается заключение специализированной организации, которая должна провести обследование дома и оценить изношенность его конструкций. Проведение обследования многоквартирного дома специализированной организацией осуществляется за счет средств собственников жилья.

На принятие решения у межведомственной комиссии должно уйти не более 30 дней. И в течение 30 дней со дня получения решения орган местного самоуправления издает распоряжение с указанием сроков отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.