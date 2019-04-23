Егерям, которые охраняют почти 70 процентов территории России от браконьеров и прочих преступников, позволят вооружиться новым нарезным оружием. Это инициатива Минприроды России. И, по словам экспертов спецслужб и сотрудников органов внутренних дел, очень правильная и своевременная инициатива.

Речь не идет об автоматах и пулеметах. Сегодня перечень штатного вооружения лесника ограничивается гладкоствольным ружьем, как правило, - двуствольным, и нарезным карабином Мосина. Разумеется, штатный работник лесного хозяйства может хоть сейчас вооружиться - официально - любой, самой навороченной гладкоствольной двустволкой либо нарезным карабином. Но за свой счет. Тут важно одно условие - это оружие не должно стрелять очередями.

И еще, штатное оружие должно предоставляться работнику лесного хозяйства бесплатно. Как рабочий инвентарь. Действительно, ведь бульдозериста не принимают на работу вместе с бульдозером?

А с чем может прийти на работу на Дальнем Востоке, на Алтае или в Сибири простой егерь? С карабином Мосина? С дедовской берданкой?

Кстати, в перечисленных моделях оружия ничего плохого нет - надежное, удобное, хорошо стреляет. Проблема в другом - в стоимости патронов и в их доступности. Вы не поверите, но очень старая мосинка, берданка или карабин маузер могут оказаться дороже современного охотничьего английского штуцера. По одной лишь причине - раритет. Отсюда вопрос - зачем такими раритетами бесплатно вооружать наших лесников? Видимо, поэтому минприроды предложило для егерей новый очень удобный и экономичный вариант вооружения - карабин "Сайга", приспособленный для стрельбы патроном 7,62х39 мм. По сути это тот же автомат Калашникова, только стреляющий одиночными выстрелами.

В обслуживании, в том числе чистке и смазке, разницы нет никакой. Любой бывший советский школьник разберет и соберет АКМ с закрытыми глазами - было такое упражнение на уроке начальной военной подготовки. До сих пор подобное оружие штатные егеря приобретали за свой счет. Получается, что теперь минприроды предлагает штатно, то есть бесплатно, снабдить лесников, егерей, геологов и других государственных служащих оружием, основанным на принципах действия знаменитого автомата Калашникова. Тем же карабином "Сайга".

А почему бы и нет? Смысл в таком бесплатном перевооружении есть. Государственные охранники природы получат качественное преимущество - и дешевое - перед хорошо вооруженными браконьерами. Ведь есть же разница, когда у тебя в руках пусть и хорошая и весьма мощная, дальнобойная, но все же - винтовка Мосина конца XIX века. Или чуть-чуть переделанный АК. Да, он не лупит очередями. Но все равно мало никому не покажется. Наверное, инициатива минприроды по перевооружению охранников леса найдет понимание у Росгвардии, где будут эти стволы лицензировать. Кстати, егерям, лесникам, геодезистам, полярникам и другим людям, работающим в лесу или в поле, оружие выдают не столько для охоты, сколько для самозащиты, причем в основном от браконьеров, "черных лесорубов" и уголовников. Опасных хищников, как правило, только отгоняют выстрелом.