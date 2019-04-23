На подлодке и в пехоте: Как мои прадеды Родину защищали

В шествии "Бессмертного полка" лично я никогда не участвовал. Так уж сложилось, что 9 мая день рождения у моей бабушки - Татьяны Антоновны Артамоновой. В этом году ей исполнится 70 лет.

Вся наша семья, как обычно, в этот день соберется на даче в Подмосковье. Но когда сядем за стол, то первый тост прозвучит не за именинницу, а за Победу. О том, какой ценой она далась нашей стране, моим родным известно не понаслышке.

Подводный флот

Отца моей бабушки Антона Илларионовича Алешкина призвали на флот в 1937 году. Когда началась война, он служил на подводной лодке Щ-108 "Форель", входившей в состав Камчатской военной флотилии (часть Тихоокеанского флота). Изначально лодка имела обозначение "Щ-24". Вооруженная до зубов (на "Щ-108" было артиллерийское, противовоздушное и торпедно-минное вооружение), она могла без труда топить вражеские линкоры и эсминцы. Все военные годы она охраняла береговую линию СССР и советские военные корабли.

9 мая 1945 года война для моего прадеда не закончилась - уже летом Советский Союз в соответствии с соглашением, подписанным на Ялтинской конференции, объявил войну Японии. Тогда Тихоокеанский флот принимал участие в освобождении Северной Кореи, а также участвовал в Южно-Сахалинской и Курильской операциях. Демобилизовали Антона Илларионовича только в 1947-м. Нам о тех годах напоминает медаль Ушакова, которой наградили прадеда за личное мужество и отвагу.

"О войне он нам никогда не рассказывал. Был очень скромным, трудолюбивым и мягким человеком", - вспоминает бабушка. После демобилизации он окончил техникум легкой промышленности и 40 лет проработал мастером смены на ткацкой фабрике "Освобожденный труд" в Москве. На пенсию вышел в 68 лет в 1988 году. Умер прадед в 2004 году после долгой болезни.

Его жена (моя прабабушка) Анастасия Васильевна Фролова, пока он нес службу на востоке, вместе с другими женщинами в первую военную осень рыла окопы под Москвой. Немцы были уже совсем близко, и гражданское население как могло помогало фронтовикам. Все на той же фабрике "Освобожденный труд" Анастасия Васильевна днями и ночами ткала сукно и из него шила шинели. "Домой возвращалась редко - спали и ели они прямо у станков", - вспоминает сестра бабушки Ольга Черных. У прабабушки за войну своя медаль - "За доблестный труд".

Ольшанские защитники

Два моих прадеда по папиной линии оба родом из небольшого села Ольшанец в Липецкой области. Илья Иванович Дронов в войну служил в пехоте под Брянском. В 1944 году был ранен в ногу и вернулся с фронта. "Помню, говорил, что свои подстрелили, а уж какие именно "свои", позабыла, то ли власовцы, то ли бандеровцы. Все переживал: "Уж лучше бы немцы!" - рассказывает бабушка Татьяна Ильинична Пышечкина. Этот прадед вернулся с войны с солдатским орденом, как называют еще медаль "За отвагу". Когда нога зажила, Илья Иванович сначала устроился в ольшанский колхоз, потом работал в Узловском районе Московской (сейчас Тульской) области шахтером - на шахте N 11. В 1952 году на этой шахте случился обвал, и прадед получил сильные увечья. Тяжелый труд был ему уже не под силу, и после лечения он вернулся на родину.

Другой мой прадед - Петр Николаевич Пышечкин ушел на фронт рядовым в июне 1941-го, буквально через месяц после рождения сына. Зимой он пропал без вести. "Последнее письмо отец прислал маме из-под Вышнего Волочка. А где именно он погиб, узнать так и не получилось. Я делал запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, но кроме примерной даты, когда связь с папой прервалась, в ответе ничего не было", - рассказывает его сын, мой дедушка Николай Петрович Пышечкин. Все, что известно сейчас моей семье о судьбе Петра Николаевича, содержится в короткой записи из именного списка безвозвратных потерь Красной армии - "письменная связь прекратилась в ноябре 1941 года". Но мы все-таки надеемся, что когда-нибудь узнаем, где и при каких обстоятельствах погиб мой прадедушка, ведь раскопки продолжаются, и с каждым годом все больше солдат Великой Отечественной, считавшихся без вести пропавшими, обретают имена.

Служба на путях

Четвертый прадед Семен Петрович Артамонов в боях не участвовал - он был инвалидом, сильно хромал. На фронт его не взяли. Во время войны он работал дежурным по станции Истьино на Московской железной дороге в Тульской области. Тогда это был стратегический пункт, через который проходили эшелоны с солдатами и техникой на фронт и с фронта. "Дежурить приходилось и днем, и ночью. Движение поездов никогда не прекращалось, а за безопасность составов и исправность всего станционного оборудования он нес личную ответственность", - рассказывает внучка прадедушки Татьяна Григорьева.

Моим родственникам, которые жили в одноименном со станцией поселке, тоже приходилось нелегко. "Один раз нашу бабушку, Анну Никитичну, вместе с детьми в поле заметил немецкий самолет. Детям она велела укрыться, а сама бегала по полю, отвлекала внимание. Фашистский пилот преследовал ее, стрелял ради забавы, а под конец вообще сбросил бомбу. Бабушку Аню контузило, после этого у нее еще очень долго были проблемы со слухом", - вспоминает Григорьева.

Идти или не идти

С каждым годом в акции "Бессмертный полк" участвует все больше людей. Она проводится в сотнях российских городов, к ней присоединились десятки зарубежных государств. Понятия общего и личного на этом шествии сливаются воедино, формируя коллективную память о подвиге. Стираются всякие границы: бок о бок с обычными гражданами идут политики, звезды, известные спортсмены. Каждый год с портретом своего отца на акции можно видеть и президента России.

Участвовать в акции или нет, каждый решает для себя сам. От критиков, которых у этой акции хватает, порой можно услышать слова: "Просто больше гордиться нечем...", "Это политический заказ" и так далее. Я этих людей не осуждаю, у всех есть право на свое мнение. Обидно только, у них ведь тоже деды и прадеды воевали, что же так наплевательски к своей-то истории относиться?

Но я в этом году 9 мая обязательно присоединюсь к шествию "Бессмертного полка". Пусть среди тысяч фотографий защитников нашей Родины будут фотографии и моих прадедушек и прабабушек. Пойду в подмосковном Чехове - там эта акция тоже проходит уже не первый год. Ну а к первому тосту за нашим праздничным столом я, пожалуй, успею вернуться.