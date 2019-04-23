Президент начал двухдневную поездку в Санкт-Петербург: посетил завод "Северная верфь", Суворовское училище и провел заседание Попечительского совета РГО.

Рекомендации Русского географического общества могут стать стимулом для туроператоров, считает глава государства. Сфер для приложения сил у РГО очень много, заявил он. И особое место занимает популяризация познавательного и экологического туризма. Осенью в России пройдет генассамблея Всемирной туристической организации, которая соберет гостей из более чем полутора сотен государств. "Мы должны сделать все, чтобы ведущие представители мировой туриндустрии осознали, как велик туристический потенциал нашей страны, что у нас есть все основания быть в числе лидеров международных рейтингов самых востребованных путешествий на планете", - сказал Владимир Путин.

Да, инфраструктура - это важно. "Но хорошие отели и транспортная доступность не могут компенсировать отсутствие ярких и продуманных маршрутов", - считает глава государства. "Контентом отечественного туристического продукта должны заниматься не просто профессионалы, но и люди, знающие и любящие нашу страну", - сказал он. И здесь РГО есть что предложить. "Такой обширной базы данных о природных богатствах нашей страны, о народных традициях, памятниках, пожалуй, больше нет ни у одной организации или ведомства", - заметил Путин.

"Возможность получить рекомендацию Русского географического общества станет дополнительным стимулом и для туроператоров. Развитие их сотрудничества с РГО можно и нужно взять в качестве прямого руководства к действию и Ростуризму", - подчеркнул президент. На счету РГО - множество проектов, способных показать Россию миру. "Такие инициативы должны получать, безусловно, поддержку, - заявил Путин. - И я просил бы министерство экономического развития, минприроды наладить с авторитетными экспертами РГО практическое взаимодействие".

Президент осмотрел выставку посуды, поднятой с затонувшего в XIX веке английского судна. Трюм забит под завязку, но что там - тайна, покрытая илом. Исследователям еще предстоит проникнуть в помещения на глубине 60 м и аккуратно достать артефакты. Судно нашли в 2017 году в ходе экспедиции Центра подводных исследований РГО в акватории острова Гогланд. На заседании звучали и другие проекты. Среди них - новый зимовочный комплекс в Антарктиде; трансполярная экспедиция по маршруту железнодорожной магистрали от Уренгоя до Игарки; изучение и сохранение редких видов животных; новые методы преподавания географии в школах (например, "квест-география"); поддержка в обустройстве парка "Форт Росс", крупнейшего объекта российского культурного наследия в США; фестиваль РГО в "Зарядье" и другие.

Возможность получить рекомендацию Русского географического общества станет дополнительным стимулом и для туроператоров

Президент вручил бизнесмену Алишеру Усманову Константиновскую медаль РГО. Вице-президент РГО Александр Чибилев получил золотую медаль имени Бородина. Глава государства также расписался на Глобусе русского первенства.

До того как провести заседание Попечительского совета РГО, в режиме телемоста Владимир Путин наблюдал за спуском на воду в Северодвинске атомной подлодки "Белгород". Эта АПЛ станет первым штатным носителем подводных аппаратов "Посейдон". Церемония "объединила" три судостроительных завода. Помимо спуска на воду "Белгорода" на "Северной верфи" состоялась закладка двух серийных фрегатов и стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий", а на заводе "Янтарь" в Калининграде произошла закладка двух больших десантных кораблей.

"Сегодня у нас целое созвездие, можно сказать, ярких событий, значимых для отечественного кораблестроения, судостроения, для повышения обороноспособности страны, а значит, и для всей России. Событий много, и все они, без всякого преувеличения, говорят о качественно новом этапе развития ВМФ нашей страны", - заявил Верховный главнокомандующий. "Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут, безусловно, выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов по укреплению флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в Мировом океане, причем как в ближней, так и в дальней морских зонах", - сказал он. "Общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы", - заявил он.

Глава государства также посетил Суворовское военное училище, пообщался с гроссмейстером Сергеем Карякиным, обещал суворовцам прислать шахматы и установил мидель-шпангоут на киль корабля "Полтава". "Сегодня вы заложили новый корабль. Мы хотим, чтобы и в нашем училище прошла такая церемония", - заявил один из воспитанников. "Подарим его Верховному главнокомандующему", - рассказал он потом журналистам.