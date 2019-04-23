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23.04.2019 23:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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"Пасхальный дар" стартует на Тверском бульваре
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 90(7848)
В четверг сразу на 14 площадках по всему городу откроется самый добрый столичный фестиваль "Пасхальный дар". Принять участие в мастер-классах, послушать лекции и семинары, попробовать блюда от 30 ресторанов, забрать собаку из приюта и даже проверить свое здоровье москвичи смогут до 5 мая.

Напомню, "Пасхальный дар" в Москве проходит уже шестой год подряд - его отличие от других фестивалей в том, что он благотворительный. Не изменится эта традиция и сейчас - свои программы представят 32 крупнейших российских благотворительных фонда, которые устроят мастер-классы, прочтут лекции и дадут возможность посетителям принять участие во многих других активностях. В частности, все желающие смогут сдать средства и вещи для помощи малообеспеченным людям, пообщаться с волонтерами и сотрудниками благотворительных организаций.

Фото: РИА Новости
Что можно и что нельзя делать на Пасху

Например, в первый день фестиваля на площади Революции представители Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям прочитают лекцию об основах безопасного поведения в интернете. Цель ее - помочь родителям узнать, как оградить детей от сетевых опасностей, не прибегая к строгим запретам. Здесь же можно научиться украшать пасхальные яйца, делать необычные сувениры из бумаги и вырезать по дереву - все эти мастер-классы уже стоят в расписании.

А 27 апреля на этой же площадке исполнительный директор фонда "ОРБИ", врач-невролог Александр Комаров расскажет, как уберечься от инсульта при помощи правильного питания. Сотрудники фонда проведут всем желающим экспресс-диагностику: сделают УЗИ сосудов шеи, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела и дадут рекомендации. О тех, кто не хочет ехать за активностями в центр, организаторы на этот раз подумали особо - большинство площадок устроили за пределами центра города. Причем они ничем не будут уступать центральным. Взять, к примеру, Городецкую улицу, расположенную за МКАД, возле станции метро "Новокосино". Упор тут будет сделан на спорте - все желающие смогут бесплатно позаниматься аэробикой, освоить зумбу и просто потанцевать. Любителей селфи наверняка обрадуют арт-объекты из живых растений. Сделать эффектное фото можно с вересковой пирамидой высотой 2,5 метра или одной из цветочных картин.

Особенно много развлечений ждет детей - подвижные игры, тир и даже "Студия вкуса". На кулинарных мастер-классах юные повара узнают рецепт творожной пасхи и праздничного пудинга. Взрослые, не желающие готовить самостоятельно, смогут попробовать пасхальные угощения в ресторанных шале. Причем его разделят - до 27 апреля будут угощать постными блюдами, а с 28-го - пасхальными. Одних куличей испекут больше 40 видов!

Мастер-классы и лекции подготовили 32 благотворительных фонда

Большинство развлечений и активностей на площадках будут бесплатными, а там, где придется платить, пять процентов будут перечислены в благотворительные фонды. Помочь нуждающимся в помощи можно и отдельно, причем не только людям, но и бездомным животным. По традиции на трех площадках, расположенных на Тверском бульваре, устроят выставки кошек и собак.

Кстати

Посмотреть адреса площадок, точное расписание активностей и другие подробности "Пасхального дара" можно на сайте moscowseasons.com. Там же есть вся информация и о другом фестивале - "Московская весна A Cappella", он начнется уже 1 мая и продлится до 12 мая.

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