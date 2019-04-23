Плановые отключения горячего водоснабжения начнутся в столице в этом сезоне с 13 мая и завершатся в конце августа. Максимальное время, которое москвичи вынуждены будут прожить без горячей воды из крана, - 10 дней. Об этом сообщили вчера в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Напомню, прежде, например в 2011 году, воду отключали на 14 дней, а еще раньше - даже на 21. Узнать, когда останется без горячей воды именно ваш дом, проще всего на сайте ПАО "МОЭК", где для удобства жителей запущен информационный сервис "Изменения в графиках подачи горячей воды".

Итак, набираем адрес www.moek.ru, в адресной строке вписываем адрес "РГ", например, улица Правды, 24, и получаем ответ: горячего водоснабжения в здании не будет с 31 июля по 10 августа.

Справка "РГ"

При внеплановом отключении горячего водоснабжения можно взыскать моральный ущерб и выплату неустойки, предусмотренной Законом "О защите прав потребителей". Это 3% от месячного тарифа за каждый день неисполнения обязательств управляющей компанией или организацией-поставщиком. Получить ее можно при отключении воды больше чем на 10 суток. Есть еще вопросы: звоните по телефону горячей линии: 8 (495) 539-59-59 или пишите в приемную Мосжилинспекции.