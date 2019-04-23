Как у земского доктора отобрали подъемные

В редакцию "Российской газеты" обратилась за помощью врач-специалист Изольда Чернова из Липецкой области. Она - земский доктор в селе Пушкино. Ей так и не дали положенный по федеральной программе миллион рублей, даже суд встал на сторону чиновников. Однако после вмешательства "РГ" действиями облздрава заинтересовалось региональное управление СК России, которое начало проверку.

Работать и жить

Добраться до Пушкино несложно, от Липецка всего два часа на автобусе. Найти медпункт удалось не сразу.

- А вам в наш ФАП зачем? - насторожились бдительные пушкинцы. - Вы новый доктор, что ли?

Ответить толком не успеваю.

- Не надо нам никого! - машут руками два соседа.

- А что, такая у вас врач хорошая? - спрашиваю.

- Ой и хорошия! - отвечает прохожая. Диалект здесь певучий, яркий. - С давлениями к ней ходим. Помогаит! Раньше все лечиться ездили кто куды. А теперь зачем? Так вы точно не новый врач?

Аккуратный ФАП построили здесь недавно. Новенькое здание контрастирует с заброшенной постройкой, которую местные называют столовой. Во дворе водитель намывает "скорую", на входе в медпункт никого. Сразу в холле ярко светится витрина аптеки, чуть дальше - кабинет стоматолога, в креслах для ожидания приема - один человек. Здесь мы и встречаемся с Изольдой Черновой.

- А давайте там поговорим, там спокойно, - приглашает она в зал "популяризации ЗОЖ". Есть, оказывается, в деревенском ФАПе и такое.

Суд да дело

Изольда Владимировна начинает издалека. Работа врачом не была ее детской мечтой, хотя сама она, сколько себя помнит, общалась с медиками. Причиной тому - собственные проблемы со здоровьем.

- Я хотела стать или историком, или переводчиком, - вспоминает Изольда с улыбкой. - Но как-то в больнице, куда меня в очередной раз госпитализировали, разговорилась с женщиной. И вот она-то мне и сказала вдруг: не надо. Стань медиком. Я в школе тогда училась и не думала об этом. Да и вообще - такое образование... Если только поступлю на бюджет. Нас три сестры, мама одна, папа умер... Платное бы просто не потянули.

И все же Изольда поступила. Училась и подрабатывала. Направление на учебу брала в Добринской райбольнице и даже не думала, что далеко уедет от родных мест после вуза.

- Мама у меня в селе неподалеку, чего искать? Вот и вернулась, - говорит доктор.

Начало ее работы совпало с открытием новенького ФАПа. Телевидение и местные газеты рассказали о врачах, решившихся на старт карьеры в селе. Каждый стал участником программы "Земский доктор". Вот и Изольда так решила.

- Заявления написали, документы в отдел кадров районной больницы отдали. И тут началось, - вспоминает она.

Месяцы идут, а денег нет. Изольда позвонила коллегам, которые пришли на работу вместе с ней. Оказалось, что их миллионы уже получены, некоторые даже потратить успели. А она ждет. Уже и новый год начался. Стала обивать пороги: в отделе кадров больницы попросили переписать заявление. Переписала. Но дело не сдвинулось с мертвой точки.

ФАП в Пушкино построили, но работать в нем некому. Фото: Анна Скрипка.

Разослала запросы, до Минздрава РФ дошла. Оттуда запросы "спустили" в Липецкую область. Здесь же чиновники ответили: "Не положено". Оказалось, что все документы Изольда Чернова должна была приносить в управление здравоохранения сама - сразу же после того, как трудоустроилась, или направлять заказным письмом.

Она же, по словам чиновников, этого не сделала, а работодатель, то есть тот самый отдел кадров, не обязан был о чужих деньгах заботиться. И если уж заявления от врача не поступило, выделить миллион просто невозможно. Оказалось, что первое заявление, написанное сразу после трудоустройства, в областное управление не передали. А то, которое Изольда переписала, было датировано уже следующим годом. Потому и отказали.

Однако у самого врача вопросов стало еще больше. А если бы она пришла на работу, например, 31 декабря, кто и когда успел бы рассмотреть ее заявление?

- Мне посоветовали обратиться в суд, что я и сделала, - говорит врач. - И обрадовалась, когда Правобережный районный суд Липецка признал мою правоту. Обязал деньги выплатить. Только за два дня до вступления в силу этого решения в областном управлении здравоохранения решили его обжаловать, и уже облсуд на мою сторону не встал. И что уже делать - я не знаю. Мне говорят: "Устраивайся в другом селе и теперь не верь никому. Все сама делай". Но эти советы мне не нужны. Понимаете, с одной стороны, я обязана отработать здесь три года, примерно половина срока прошла. Иначе я должна вернуть району больше ста тысяч, ведь направление на учебу здесь мне давали. Но не только в этом дело. Отработать можно и переехать можно, я просто не знаю, как это все оставлю...

Ни кола ни двора

Было бы что оставлять... жилье съемное новому доктору нашла медсестра.

Перспектив его приобрести - никаких. Домик-развалюшка тут стоит свыше 700 тысяч, и сколько еще в него нужно будет вложить, представить страшно. Работа - нервная, потому что приходится отвечать за все самой: и за здоровье людей, и за порядок в ФАПе, и даже за его отопление. Зарплата - чуть больше 20 тысяч.

- Да знаете, я уже привыкла, - с улыбкой говорит Изольда. - Вначале, конечно, хоть волком вой. Люди идут, чего-то требуют. Один мужчина пришел с онкологией, запустил рак горла до такой степени, что глотать не мог. И не объяснишь ему, что надо помогать себе. Орет на меня, карточку в лицо мне бросил... А я что могу? Как-то стала с ним разговаривать понемногу... Говорю, что нужно ехать в Липецк, там сделают так, чтобы пищу можно было вводить сразу в желудок, а он как и не слушает... А потом тихонько так спрашивает: "Вы, доктор, одно мне скажите. Эта болезнь заразная?" Вот тогда я и поняла, что этим людям просто никто ничего не объяснял, не разговаривал с ними. И бывают такие пациенты, которым я так и говорю: мне сложно будет вас вылечить. Вы же мне не доверяете. Одна женщина услышала, удивилась. И стала все назначения выполнять. Самочувствие улучшилось. И так с каждым. Кому помогу, рассказывают по селу, соседям, знакомым, те идут ко мне. Все бы ничего здесь, да вот лаборанта нет. Лаборатория есть, а лаборанта нет - понимаете? Ну кто ж пойдет на такие-то условия. А у нас на участке больше двух тысяч взрослых и еще дети. Анализы принимают только по пятницам. Потом везут в Добринку, в райцентр. Там пока сделают и нам вернут - целая вечность. А мне результаты нужны здесь и сейчас!

Пока мы беседуем, перед кабинетом выстраивается очередь. Изольда Владимировна продолжает прием. После, если будут вызовы на дом, сядет в "скорую" и помчит по селам.

О миллионе для доктора Черновой в Пушкино тоже переживают. Эти деньги сама Изольда могла бы направить хоть на жилье, хоть на собственное дорогостоящее лечение - проблемы со зрением от доктора пока никуда не делись.

- Вот вам и поддержка! Из утюга разве что не кричат про эти миллионы, - косясь в мою сторону, шепчутся в очереди две дамы. - И жалко-то девчонку. Уедет. Или это нам себя жалко?

Сама Изольда, прощаясь, и вовсе удивляет:

- Знаете, я просто хочу, чтобы эта история с миллионом просто закончилась. Хоть как-нибудь

Решение

Пропавшие миллионы

В Орловской области с аналогичной проблемой столкнулись 18 молодых медиков. Как рассказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре региона, в 2017 году они после выпуска устроились на работу в сельской местности. Однако положенные по закону подъемные не получили.

Чиновники облздрава отказали им на том основании, что лимиты федерального финансирования на 2017 год на момент подачи заявки были исчерпаны. Дело в том, что 60 процентов единовременной выплаты выдается из федерального бюджета по линии ФОМС, а остальное доплачивает региональная казна.

В облздраве ситуацию тогда объяснили так: в местном бюджете имелись средства на оплату своей доли, но по линии ФОМС дополнительных средств в 2017 году не дали. А 2018-й - это уже другой год. То есть медики календарно лишились права на социальную поддержку.

Как пояснил зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов, была проведена проверка. Она показала, что областные чиновники попросту затянули с оформлением заявки на федеральное финансирование.

Молодые медики трудоустроились в сентябре 2017 года и сразу подали заявления. Но договоры о выплате миллиона рублей с ними заключили в октябре-ноябре, а заявку в Москву орловские чиновники отправили только 13 декабря, когда времени на получение дополнительного транша, по сути, не оставалось. После вмешательства прокуратуры глава облздрава покинул свой пост.

А за миллионы пришлось судиться. "Земские доктора" прошли по две инстанции, поскольку чиновники, проиграв в районных судах, обжаловали решения в апелляции. Но и областная судебная коллегия встала на сторону медиков. Она подчеркнула, что право на меры социальной поддержки не зависит ни от возможностей бюджета, ни от того, что чиновник с опозданием отправил заявку.

В результате к концу 2018 года суды удовлетворили все поданные иски и обязали облздрав выплатить медикам положенные по федеральной программе миллионы.



Комментарий

Поспешали не спеша

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области

- Вопреки требованиям законодательства 18 врачей не получили единовременную компенсацию. Департаментом здравоохранения своевременно не были приняты решения о предоставлении выплат. Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности было внесено представление руководителю департамента.