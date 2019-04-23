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27.04.2019 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Получишь у Пушкино

Как у земского доктора отобрали подъемные
Текст: Денис Передельский, Анна Скрипка (Липецкая область)
Российская газета - Неделя № 91(7849)
В редакцию "Российской газеты" обратилась за помощью врач-специалист Изольда Чернова из Липецкой области. Она - земский доктор в селе Пушкино. Ей так и не дали положенный по федеральной программе миллион рублей, даже суд встал на сторону чиновников. Однако после вмешательства "РГ" действиями облздрава заинтересовалось региональное управление СК России, которое начало проверку.
Изольда Чернова стала жертвой бюрократической казуистики. Фото: Анна Скрипка Изольда Чернова стала жертвой бюрократической казуистики. Фото: Анна Скрипка
Изольда Чернова стала жертвой бюрократической казуистики. Фото: Анна Скрипка

Работать и жить

Добраться до Пушкино несложно, от Липецка всего два часа на автобусе. Найти медпункт удалось не сразу.

- А вам в наш ФАП зачем? - насторожились бдительные пушкинцы. - Вы новый доктор, что ли?

Ответить толком не успеваю.

- Не надо нам никого! - машут руками два соседа.

- А что, такая у вас врач хорошая? - спрашиваю.

- Ой и хорошия! - отвечает прохожая. Диалект здесь певучий, яркий. - С давлениями к ней ходим. Помогаит! Раньше все лечиться ездили кто куды. А теперь зачем? Так вы точно не новый врач?

Аккуратный ФАП построили здесь недавно. Новенькое здание контрастирует с заброшенной постройкой, которую местные называют столовой. Во дворе водитель намывает "скорую", на входе в медпункт никого. Сразу в холле ярко светится витрина аптеки, чуть дальше - кабинет стоматолога, в креслах для ожидания приема - один человек. Здесь мы и встречаемся с Изольдой Черновой.

- А давайте там поговорим, там спокойно, - приглашает она в зал "популяризации ЗОЖ". Есть, оказывается, в деревенском ФАПе и такое.

Суд да дело

Изольда Владимировна начинает издалека. Работа врачом не была ее детской мечтой, хотя сама она, сколько себя помнит, общалась с медиками. Причиной тому - собственные проблемы со здоровьем.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Я хотела стать или историком, или переводчиком, - вспоминает Изольда с улыбкой. - Но как-то в больнице, куда меня в очередной раз госпитализировали, разговорилась с женщиной. И вот она-то мне и сказала вдруг: не надо. Стань медиком. Я в школе тогда училась и не думала об этом. Да и вообще - такое образование... Если только поступлю на бюджет. Нас три сестры, мама одна, папа умер... Платное бы просто не потянули.

И все же Изольда поступила. Училась и подрабатывала. Направление на учебу брала в Добринской райбольнице и даже не думала, что далеко уедет от родных мест после вуза.

- Мама у меня в селе неподалеку, чего искать? Вот и вернулась, - говорит доктор.

Начало ее работы совпало с открытием новенького ФАПа. Телевидение и местные газеты рассказали о врачах, решившихся на старт карьеры в селе. Каждый стал участником программы "Земский доктор". Вот и Изольда так решила.

- Заявления написали, документы в отдел кадров районной больницы отдали. И тут началось, - вспоминает она.

Месяцы идут, а денег нет. Изольда позвонила коллегам, которые пришли на работу вместе с ней. Оказалось, что их миллионы уже получены, некоторые даже потратить успели. А она ждет. Уже и новый год начался. Стала обивать пороги: в отделе кадров больницы попросили переписать заявление. Переписала. Но дело не сдвинулось с мертвой точки.

ФАП в Пушкино построили, но работать в нем некому. Фото: Анна Скрипка.

Разослала запросы, до Минздрава РФ дошла. Оттуда запросы "спустили" в Липецкую область. Здесь же чиновники ответили: "Не положено". Оказалось, что все документы Изольда Чернова должна была приносить в управление здравоохранения сама - сразу же после того, как трудоустроилась, или направлять заказным письмом.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Она же, по словам чиновников, этого не сделала, а работодатель, то есть тот самый отдел кадров, не обязан был о чужих деньгах заботиться. И если уж заявления от врача не поступило, выделить миллион просто невозможно. Оказалось, что первое заявление, написанное сразу после трудоустройства, в областное управление не передали. А то, которое Изольда переписала, было датировано уже следующим годом. Потому и отказали.

Однако у самого врача вопросов стало еще больше. А если бы она пришла на работу, например, 31 декабря, кто и когда успел бы рассмотреть ее заявление?

- Мне посоветовали обратиться в суд, что я и сделала, - говорит врач. - И обрадовалась, когда Правобережный районный суд Липецка признал мою правоту. Обязал деньги выплатить. Только за два дня до вступления в силу этого решения в областном управлении здравоохранения решили его обжаловать, и уже облсуд на мою сторону не встал. И что уже делать - я не знаю. Мне говорят: "Устраивайся в другом селе и теперь не верь никому. Все сама делай". Но эти советы мне не нужны. Понимаете, с одной стороны, я обязана отработать здесь три года, примерно половина срока прошла. Иначе я должна вернуть району больше ста тысяч, ведь направление на учебу здесь мне давали. Но не только в этом дело. Отработать можно и переехать можно, я просто не знаю, как это все оставлю...

Ни кола ни двора

Было бы что оставлять... жилье съемное новому доктору нашла медсестра.

Перспектив его приобрести - никаких. Домик-развалюшка тут стоит свыше 700 тысяч, и сколько еще в него нужно будет вложить, представить страшно. Работа - нервная, потому что приходится отвечать за все самой: и за здоровье людей, и за порядок в ФАПе, и даже за его отопление. Зарплата - чуть больше 20 тысяч.

Фото: iStock
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- Да знаете, я уже привыкла, - с улыбкой говорит Изольда. - Вначале, конечно, хоть волком вой. Люди идут, чего-то требуют. Один мужчина пришел с онкологией, запустил рак горла до такой степени, что глотать не мог. И не объяснишь ему, что надо помогать себе. Орет на меня, карточку в лицо мне бросил... А я что могу? Как-то стала с ним разговаривать понемногу... Говорю, что нужно ехать в Липецк, там сделают так, чтобы пищу можно было вводить сразу в желудок, а он как и не слушает... А потом тихонько так спрашивает: "Вы, доктор, одно мне скажите. Эта болезнь заразная?" Вот тогда я и поняла, что этим людям просто никто ничего не объяснял, не разговаривал с ними. И бывают такие пациенты, которым я так и говорю: мне сложно будет вас вылечить. Вы же мне не доверяете. Одна женщина услышала, удивилась. И стала все назначения выполнять. Самочувствие улучшилось. И так с каждым. Кому помогу, рассказывают по селу, соседям, знакомым, те идут ко мне. Все бы ничего здесь, да вот лаборанта нет. Лаборатория есть, а лаборанта нет - понимаете? Ну кто ж пойдет на такие-то условия. А у нас на участке больше двух тысяч взрослых и еще дети. Анализы принимают только по пятницам. Потом везут в Добринку, в райцентр. Там пока сделают и нам вернут - целая вечность. А мне результаты нужны здесь и сейчас!

Пока мы беседуем, перед кабинетом выстраивается очередь. Изольда Владимировна продолжает прием. После, если будут вызовы на дом, сядет в "скорую" и помчит по селам.

О миллионе для доктора Черновой в Пушкино тоже переживают. Эти деньги сама Изольда могла бы направить хоть на жилье, хоть на собственное дорогостоящее лечение - проблемы со зрением от доктора пока никуда не делись.

- Вот вам и поддержка! Из утюга разве что не кричат про эти миллионы, - косясь в мою сторону, шепчутся в очереди две дамы. - И жалко-то девчонку. Уедет. Или это нам себя жалко?

Сама Изольда, прощаясь, и вовсе удивляет:

- Знаете, я просто хочу, чтобы эта история с миллионом просто закончилась. Хоть как-нибудь

Решение

Пропавшие миллионы

В Орловской области с аналогичной проблемой столкнулись 18 молодых медиков. Как рассказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре региона, в 2017 году они после выпуска устроились на работу в сельской местности. Однако положенные по закону подъемные не получили.

Чиновники облздрава отказали им на том основании, что лимиты федерального финансирования на 2017 год на момент подачи заявки были исчерпаны. Дело в том, что 60 процентов единовременной выплаты выдается из федерального бюджета по линии ФОМС, а остальное доплачивает региональная казна.

Фото: famveld / istock
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В облздраве ситуацию тогда объяснили так: в местном бюджете имелись средства на оплату своей доли, но по линии ФОМС дополнительных средств в 2017 году не дали. А 2018-й - это уже другой год. То есть медики календарно лишились права на социальную поддержку.

Как пояснил зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов, была проведена проверка. Она показала, что областные чиновники попросту затянули с оформлением заявки на федеральное финансирование.

Молодые медики трудоустроились в сентябре 2017 года и сразу подали заявления. Но договоры о выплате миллиона рублей с ними заключили в октябре-ноябре, а заявку в Москву орловские чиновники отправили только 13 декабря, когда времени на получение дополнительного транша, по сути, не оставалось. После вмешательства прокуратуры глава облздрава покинул свой пост.

А за миллионы пришлось судиться. "Земские доктора" прошли по две инстанции, поскольку чиновники, проиграв в районных судах, обжаловали решения в апелляции. Но и областная судебная коллегия встала на сторону медиков. Она подчеркнула, что право на меры социальной поддержки не зависит ни от возможностей бюджета, ни от того, что чиновник с опозданием отправил заявку.

В результате к концу 2018 года суды удовлетворили все поданные иски и обязали облздрав выплатить медикам положенные по федеральной программе миллионы.
 

Комментарий

Поспешали не спеша

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области

- Вопреки требованиям законодательства 18 врачей не получили единовременную компенсацию. Департаментом здравоохранения своевременно не были приняты решения о предоставлении выплат. Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности было внесено представление руководителю департамента.

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