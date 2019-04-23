В этом году многодетные семьи заплатят меньше налогов. Для них по всей стране введены новые налоговые вычеты, напомнила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов управления ФНС России по Московской области Елена Тарасова.

Теперь многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на уменьшение налогооблагаемой базы. Во-первых, если у семьи есть земельный участок, она может вычесть из его кадастровой стоимости 600 квадратных метров - эта площадь не будет облагаться налогом. Можно также сминусовать по семь квадратных метров с дома и по пять - с квартиры за каждого несовершеннолетнего ребенка. То есть семья, где воспитываются, скажем, трое детей, автоматически уменьшает налогооблагаемую площадь своей квартиры на 15 квадратов, а дома - на 21. "Если семья имеет и квартиру, и дом, вычет распространяется на каждый объект, - отмечает Тарасова. - А если квартир и домов несколько, налогоплательщик вправе выбрать для вычета один из объектов каждого вида". Нужно только не забыть уведомить об этом налоговую инспекцию, а то делать выбор придется самим налоговикам. Впрочем, обещают они, в этом случае вычет будет предоставлен на самые дорогостоящие объекты.

По предварительным подсчетам, вычеты будут актуальны для 12 тысяч подмосковных семей

Все уведомления лучше бы сделать до июня, когда налоговые службы приступят к массовому расчету имущественных налогов за 2018 год. "Для уведомлений есть несколько способов: через личный кабинет налогоплательщика, по почте, в МФЦ или в любой налоговой инспекции", - перечисляет Елена Тарасова.

По предварительным подсчетам, новые вычеты будут актуальны для 12 тысяч подмосковных семей. Бюджет при этом недополучит порядка 150 миллионов рублей налогов. Но где-то убыло, а где-то, наоборот, прибудет. В частности, напоминают в налоговой службе, в области применяется повышающий коэффициент для тех, кто в течение 10 лет не зарегистрировал никакого жилья на участках под индивидуальное жилищное строительство. Такой хитростью нередко пользуются те, кто пытается экономить на налогах: возводят дом с незначительным недостроем и не регистрируют его как незавершенный объект. Налогов за такой дом, понятное дело, не платят - но зато за землю придется платить вдвойне.