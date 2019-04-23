Теперь многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на уменьшение налогооблагаемой базы. Во-первых, если у семьи есть земельный участок, она может вычесть из его кадастровой стоимости 600 квадратных метров - эта площадь не будет облагаться налогом. Можно также сминусовать по семь квадратных метров с дома и по пять - с квартиры за каждого несовершеннолетнего ребенка. То есть семья, где воспитываются, скажем, трое детей, автоматически уменьшает налогооблагаемую площадь своей квартиры на 15 квадратов, а дома - на 21. "Если семья имеет и квартиру, и дом, вычет распространяется на каждый объект, - отмечает Тарасова. - А если квартир и домов несколько, налогоплательщик вправе выбрать для вычета один из объектов каждого вида". Нужно только не забыть уведомить об этом налоговую инспекцию, а то делать выбор придется самим налоговикам. Впрочем, обещают они, в этом случае вычет будет предоставлен на самые дорогостоящие объекты.
Все уведомления лучше бы сделать до июня, когда налоговые службы приступят к массовому расчету имущественных налогов за 2018 год. "Для уведомлений есть несколько способов: через личный кабинет налогоплательщика, по почте, в МФЦ или в любой налоговой инспекции", - перечисляет Елена Тарасова.
По предварительным подсчетам, новые вычеты будут актуальны для 12 тысяч подмосковных семей. Бюджет при этом недополучит порядка 150 миллионов рублей налогов. Но где-то убыло, а где-то, наоборот, прибудет. В частности, напоминают в налоговой службе, в области применяется повышающий коэффициент для тех, кто в течение 10 лет не зарегистрировал никакого жилья на участках под индивидуальное жилищное строительство. Такой хитростью нередко пользуются те, кто пытается экономить на налогах: возводят дом с незначительным недостроем и не регистрируют его как незавершенный объект. Налогов за такой дом, понятное дело, не платят - но зато за землю придется платить вдвойне.