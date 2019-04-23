В Орловской области прокуратура организовала проверку по обращению "Российской газеты". Пенсионерка Наталья Куприянова попросила нас помочь, отчаявшись найти справедливость.

Осталась с хвостом

Историю Натальи Куприяновой, пожалуй, некоторые назовут банальной. Пожилая женщина стала жертвой обмана, который и обманом-то по закону признать крайне сложно.

Ее жизнь не была легкой, как и жизнь многих людей того поколения. Послевоенное детство, учеба, работа, вера в светлое будущее, воспитание детей. Наталья Афанасьевна родилась в 1954 году в Урицком районе Орловской области. Про себя говорит, что "очень порядочная и трудолюбивая".

В 2015 году в одной из поездок в райцентр Наталья Афанасьевна встретила свою сестру - "по матери, но от разных отцов".

"Она меня просит - пойдем, подпиши мне кредит, - вспоминает Куприянова. - И вот я поручитель. Но ведь я не знала, что у нее уже шесть кредитов на тот момент было и она берет седьмой".

Заем был взят не в банке, а в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе. Вторым поручителем выступила родная дочь заемщика.

Наталья Афанасьевна вскоре забыла о кредите. Но в 2017 году ей внезапно напомнили об этом судебные приставы, на руках у которых был исполнительный лист. Оказалось, что сестра кредит не погашала.

Кооператив обратился в суд, который взыскал задолженность, проценты и пени солидарно с заемщика и двух поручителей. Но, как уверяет Куприянова, "солидарно не получилось", поскольку на сестре висит еще шесть кредитов.

Она неплатежеспособна, и пенсия у нее "всего лишь 10 тысяч". Не стали взыскивать деньги и с племянницы, у которой недавно родился ребенок. Платить пришлось Наталье Афанасьевне.

"Я выплачиваю долг, которого в глаза не видела, - пишет она. - У меня недавно дочка родила двоих мальчиков, а я не смогла ей дать даже на памперсы. Плачу за свет и газ, за проценты, а сама остаюсь с хвостом".

Факты налицо

Корреспондент "РГ" обратился в прокуратуру Орловской области, которая тут же организовала проверку по письму бабушки. Результаты станут известны позже, но шанс на освобождение из кредитной кабалы у Натальи Афанасьевны есть. Мы будем следить за развитием событий.

К сожалению, она стала заложником распространенной ситуации. Ей не хватило знаний, той самой финансовой грамотности, о которой так много говорят. Подвело и безоглядное доверие к родным.

По словам старшего помощника прокурора Орловской области Татьяны Цукановой, правовая оценка будет дана действиям кооператива. Почему он выдал седьмой кредит женщине, которая вряд ли могла расплатиться? Да и другие вопросы имеются.

Оказывается, эта организация уже попадалась на нарушении требований федеральных законов N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

- В частности, информация об условиях представления, использования и возврата потребительского кредита не размещалась в интернете, - рассказала Татьяна Цуканова. - А страхование риска невозврата займов осуществлялось не за счет кооператива, а за счет заемщика.

Впрочем, на выданные представления кооператив реагировал оперативно и нарушения устранял.

Сельчане зачастую не знают, кому жаловаться. Кредиторы пользуются услугами юристов, против которых у малограмотного сельчанина в суде шансов почти нет. Об этом говорит и статистика надзора в кредитно-банковской сфере. По словам Татьяны Цукановой, в 2017-2018 годах не раз "выявлялись факты несоответствия требованиям закона условий представления займов и оформления договоров".

Споры есть

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в прошлом году на качество финансовых услуг поступило 130 жалоб от орловцев. В основном люди были недовольны условиями договоров потребительского займа.

- Как правило, обращения были связаны с вопросами включения в договоры условий, ущемляющих права потребителя, - пояснил глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. - Так, две организации за это были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Специалисты советуют внимательнее читать условия договора, особенно когда дело касается микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов. Они гораздо чаще банков нарушают требования законодательства.

К слову, в управлении Роспотребнадзора действует общественная приемная. В ней круглый год специалисты консультируют желающих по финансовым вопросам. Если возникли сомнения, можно смело обращаться туда.

Сотрудники Роспотребнадзора также помогают составлять претензии, исковые заявления, а в ряде случаев и сами выступают в суде.

Кстати, они говорят, что наметилась и тревожная тенденция. По количеству жалобы на финансовые услуги уступают жалобам на торговлю, ЖКХ и бытовые услуги.

Однако по числу нарушений, вскрытых в среднем при проведении каждой проверки, они в прошлом году вышли на первое место.

Тем временем

Нефтекамская пирамида

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы, которую отдали под суд за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов.

По версии следствия, начиная с 2009 года она создала семь кредитно-потребительских кооперативов. Офисы работали в городах Нефтекамск, Янаул и Агидель, а также в семи районах республики.

Женщина широко рекламировала свои услуги, обещая прибыль от вложений до 30 процентов годовых. Как пояснили в республиканской прокуратуре, фактически кооперативы работали по принципу "финансовой пирамиды".

По делу проходит 222 потерпевших, у которых, как считает следствие, злоумышленница похитила свыше 113 миллионов рублей. Выручку она тратила на расширение бизнеса и личные нужды: покупала дома и автомобили.

Комментарий

Делите на 15

Юлия Федорова, старший помощник прокурора Орловской области по правовому обеспечению:

- 28 января 2019 года вступили в силу поправки в ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". В новой редакции изложено понятие "профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов".

Также введено спецрегулирование договоров потребительского кредита без обеспечения, заключенных на срок не более 15 дней на сумму не более 10 тысяч рублей. Ежедневная фиксируемая сумма платежей не должна превышать значение, равное результату деления максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15. А договор должен содержать условие о запрете увеличения срока и суммы потребительского кредита.

Кроме того, с 28 января до 30 июня 2019 года по договорам потребительского займа введено ограничение процентов в размере 1,5 процента в день и максимальный размер неустойки - 2,5 размера суммы займа.

Кстати

Как доехать до жизни такой

Добраться до деревни, в которой живет Наталья Куприянова, удалось только со второй попытки. В марте машина застряла примерно в восьми километрах от цели. В апреле грунтовая дорога тоже оказалась размыта и большей частью скрыта под талой водой. Но на сей раз машина увязла в грязи "всего" в трех километрах, которые корреспондент "Российской газеты" преодолел пешком, перепрыгивая с кочки на кочку. В это же время Наталья Афанасьевна преодолевала не менее сложный путь - она отправилась за внуком в детсад, расположенный в трех километрах в соседней деревне. Формально Куприянова и ее односельчане не отрезаны от мира. Всего в километре от их деревни, если идти через луг, пролегает трасса Брянск - Орел. Но дойти до нее сельчане могут только по сухой и ясной погоде. Провожали нашего корреспондента до брошенной машины всей деревней...