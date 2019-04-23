Прокат велосипедов в Москве уже работает в тестовом режиме. В полную силу он начнет функционировать в четверг, когда откроются все станции.

В прошлом году сервис оказался настолько популярным (число поездок перевалило за 4,25 млн), что в этом сезоне решено добавить сразу тысячу велосипедов и 100 новых станций. Динамика роста велопарка и инфраструктурной сети выросла вдвое. Московские власти уверены, что в этом году велосипеды будут еще более востребованы. "По нашим прогнозам, будет совершено более 5,5 миллиона поездок на прокатных велосипедах", - рассказал журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Так, если в 2018-м для жителей работало 430 станций, а велопарк был чуть больше 4,1 тысячи велосипедов, то в 2019-м откроется 530 прокатных пунктов и будет доступно свыше 5,1 тысячи байков. Причем прокатные станции появляются в шаговой доступности у жителей районов, где еще год назад этого сервиса не было вообще. Например, уже в четверг взять напрокат велосипед можно в Капотне, Братееве, Очаково-Матвеевском, Лефортове, Марьине, Щукине, Нагатино-Садовниках, Нагатинском затоне, Западном Дегунине, Москворечье-Сабурове, а также в Алтуфьевском и Дмитровском районах.

Для тех, кто крутить педали не очень любит, есть масса прокатных вариантов на электротяге. Во-первых, электрические велосипеды - их сейчас 390, или в 1,5 раза больше. А количество электросамокатов, за арендой которых прошлым летом в Москве выстраивались очереди, должно превысить 10 тысяч. Так что москвичей, рассекающих на самокатах, будет еще больше, чем велосипедистов. Ну а те, у кого есть водительское удостоверение, смогут взять напрокат технику посерьезнее - вместо прошлогодних 10 сдаваться в аренду будет 100 электроскутеров.

Не сможет не обрадовать жителей столицы и отсутствие "велоинфляции" - цены на прокат останутся теми же, что и в прошлом сезоне. Суточный доступ обойдется в 150 рублей, месячный - 600, а сезонный - 1200 рублей. В стоимость доступа включены поездки длительностью до 30 минут. Это значит, что, покатавшись полчаса, доплачивать дополнительно не придется. А если докупить расширенный доступ за 50, 100 или 450 рублей в зависимости от срока доступа, то можно будет кататься уже 45 минут.

Цены на велопрокат останутся прежними. Сутки - 150 рублей, месяц - 600, весь сезон - 1200

Многих москвичей интересует, появится ли в столице бесстанционный прокат велосипедов - он не привязывает пользователя к велопарковкам, который может оставить байк где заблагорассудится. Такой формат существует, например, в Дании и Швеции. Как написал на своем сайте мэр Сергей Собянин, Москва этот опыт перенимать не намерена - байки начнут просто захламлять пешеходное пространство. Для ряда европейских стран бесстанционный прокат уже стал проблемой. Более перспективной по мнению главы города выглядит компромиссная модель велопроката, когда велосипед можно оставить, прикрепив замком к специальной городской велопарковке.