В Северодвинске из эллинга "Севмаша" торжественно вывели атомную подводную лодку спецназначения "Белгород". Выпуск АПЛ - всегда большое событие, но этот старт был особенным, поскольку новая субмарина стала первым штатным носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

"Праздником конструкторской мысли" назвал новую АПЛ начальник Главного штаба ВМФ России Андрей Воложинский. Специалисты уверяют: качество и мореходные свойства у "Белгорода" - отменные.

- С приемом на вооружение этого корабля российский флот существенно расширит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе в Арктике, - отметил председатель госкомиссии по приемке АПЛ, начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России Алексей Буриличев.

У этой лодки непростая судьба: ее заложили в 1992 году как атомный подводный крейсер класса "Антей", вскоре переименовали в "Белгород", а через два года законсервировали. В начале нового века строительство было решено продолжить, но дело шло ни шатко ни валко, пока семь лет назад не появился специальный проект, который уготовил "Белгороду" особую судьбу - носителя "Посейдонов". Как известно, эти уникальные глубоководные беспилотники неограниченной дальности не имеют аналогов в мире. Они могут нести как обычный, так и ядерный заряд, маневрировать, находить и поражать широкий спектр целей. При этом сами морские "дроны" практически неуязвимы.

Вместе с носителем - атомной подводной лодкой - "Посейдоны" составляют океанскую многоцелевую систему. Технические параметры "Белгорода" по понятным причинам не разглашаются.

По традиции, с началом движения подлодки из эллинга о ее борт была разбита бутылка шампанского. "Белгород" еще будут достраивать на плаву. Планируется, что флоту его передадут в 2020 году.