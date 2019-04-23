"Праздником конструкторской мысли" назвал новую АПЛ начальник Главного штаба ВМФ России Андрей Воложинский. Специалисты уверяют: качество и мореходные свойства у "Белгорода" - отменные.
- С приемом на вооружение этого корабля российский флот существенно расширит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе в Арктике, - отметил председатель госкомиссии по приемке АПЛ, начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России Алексей Буриличев.
У этой лодки непростая судьба: ее заложили в 1992 году как атомный подводный крейсер класса "Антей", вскоре переименовали в "Белгород", а через два года законсервировали. В начале нового века строительство было решено продолжить, но дело шло ни шатко ни валко, пока семь лет назад не появился специальный проект, который уготовил "Белгороду" особую судьбу - носителя "Посейдонов". Как известно, эти уникальные глубоководные беспилотники неограниченной дальности не имеют аналогов в мире. Они могут нести как обычный, так и ядерный заряд, маневрировать, находить и поражать широкий спектр целей. При этом сами морские "дроны" практически неуязвимы.
Вместе с носителем - атомной подводной лодкой - "Посейдоны" составляют океанскую многоцелевую систему. Технические параметры "Белгорода" по понятным причинам не разглашаются.
По традиции, с началом движения подлодки из эллинга о ее борт была разбита бутылка шампанского. "Белгород" еще будут достраивать на плаву. Планируется, что флоту его передадут в 2020 году.