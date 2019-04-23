Ипотечные кредиты на строительство и покупку частных домов будут по условиям приближены к тем, которые выдаются на покупку квартир, сообщили "РГ" в минстрое.

До сих пор под частный дом ипотеку взять нельзя, только потребительский кредит, у которого и ставки выше, и срок короче. "Если мы говорим о потребительском кредите, то это 3-5 лет, но для строительства дома кредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на 20 лет", - сказал глава минстроя Владимир Якушев. Ставка по таким кредитам, по его словам, должна соответствовать ставкам по жилищному займу на квартиры.

Сейчас людям приходится брать кредит под 12-15 процентов, отметил Олег Панитков, гендиректор Ассоциации деревянного домостроения. Это приводит к тому, что в основном на эти деньги строятся дачи стоимостью до 3 миллионов рублей, а не пригодные для постоянного проживания частные дома. При этом интерес к загородной жизни по-прежнему огромен, но мало кто может себе позволить заплатить за дом сразу. В итоге строительство дома занимает 3-5 лет, и не каждому удается довести свой проект до конца.

Страдают от недостатка финансирования строительные организации. Ведь при наличии кредитных средств они могли бы получить заказ на строительство дома целиком. А вместо этого довольствуются небольшими заказами на определенный вид работ на объекте. Часто в таких ситуациях приходится переделывать ошибки бригады, которая работала до них.

Больше всего от отсутствия кредитных средств страдает отрасль деревянного домостроения, рассказывает Панитков. В ней есть технологии, которые позволяют построить дом за 2-3 месяца, но это не востребовано, так как покупатель не может внести всю стоимость сразу. "Запросов на деревянное домостроение по 500 тысяч в месяц. Но предпочтение люди отдают, к примеру, кирпичу, бетону, газобетону, так как это более долгие технологии, позволяющие строить несколько лет и соответственно расплачиваться частями", - говорит Панитков. При этом полностью скопировать ипотеку и перенести ее в сегмент частного домостроения не удастся. "При ипотеке в чистом виде, которая существует сегодня на квартиры, договор долевого участия служит залогом. На строительство дома залогом может быть земля. Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей", - пояснил Владимир Якушев. Он отметил, что сейчас варианты решения проблем с залогом обсуждаются с банками.

Первые предложения по программе поддержки индивидуального домостроения должны быть предложены в середине апреля. В целом она будет представлена к 1 июля 2019 года. За это время планируется сформировать список регионов, которые первыми примут участие в программе. А для того чтобы граждане могли понять, на какую помощь они смогут рассчитывать при строительстве или покупке дома, предлагается разработать информационную систему со всеми банковскими продуктами и перечнем других видов поддержки.