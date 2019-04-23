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27.04.2019 09:00
Рубрика: Экономика

Испытательный срок

Верховный суд: если работодатель пообещал, но так и не принял на работу
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 91(7849)
Как справиться с мошенничеством при попытке устроиться на работу, разъяснил Верховный суд.
Верховный суд объяснил, как гражданину доказать факт работы без оформления. Фото: Митя Алешковский / ТАСС Верховный суд объяснил, как гражданину доказать факт работы без оформления. Фото: Митя Алешковский / ТАСС
Верховный суд объяснил, как гражданину доказать факт работы без оформления. Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Ситуацию он проанализировал ту, которая встречается очень часто - человеку пообещали хорошую работу и приличный заработок. Какое-то время - месяц, два, гражданин трудится, чтобы показать себя с лучшей стороны, но потом ему говорят: извини, ты не подошел. И набирают новых кандидатов, которые также работают следующие пару месяцев. В итоге получается привлекательная для непорядочных коммерсантов схема - работа идет, но за нее никому платить не надо.

Перед обманутыми кандидатами встает вопрос: можно ли наказать нечестного работодателя? Как доказать трудовые отношения, если нет ни трудового договора, ни записи в трудовой книжке? Местные суды в случае, о котором расскажем, развели руками - нет оформленных отношений, так и говорить не о чем. А вот Верховный суд такую позицию не разделил и объяснил, как в подобной ситуации должны вести себя их коллеги на местах.

Наша история началась в Ярославской области с того, что два гражданина нашли, как им показалось, вполне достойную работу. Со своим работодателем они обсудили условия, график и сколько будут получать ежемесячно. В фирме даже приказ издали, кем назначается один и кем второй. Должности звучали весьма солидно. Мужчинам оформили наряды-допуски и пропуска. И они начали трудиться. Прошло несколько месяцев, но зарплату им не дали. Вот тут-то и всплыла неприятная картина - оказалось, что их на работу в фирму никто не оформлял, трудовые договоры с ними не подписывались, записи в трудовую книжку не вносились.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Вчерашние работники пошли в суд. В иске они попросили установить факт трудовых отношений с фирмой. Обязать внести записи в трудовые книжки, взыскать так и неполученную зарплату, плюс компенсации за несвоевременную выплату этих денег, плюс моральный ущерб.

В райсуде исследовали письменные доказательства, в том числе сведения электронного учета с контрольно-пропускного пункта, судя по которым оба регулярно проходили на территорию организации. А еще суд выслушал свидетелей, которые работали вместе с истцами. Но доказать свою правоту у истцов не получилось. Суд решил, что работники не смогли доказать наличие трудовых отношений. По мнению районного суда, между сторонами были гражданско-правовые отношения по договору подряда. Граждане с таким решением не согласились и обжаловали его. Но областной суд встал на сторону коллег и подтвердил, что в деле нет сведений о подаче истцами заявлений о приеме на работу и об увольнении, нет приказов об этом, нет данных о заключении трудовых договоров, а также об оформлении трудовых книжек.

Пришлось вчерашним работникам дойти до Верховного суда. И там сказали, что они поступили правильно.

Верховный суд с мнением местных судов не согласился и заявил, что вывод нижестоящих судов о наличии между сторонами гражданско-правовых отношений по договору подряда сделан без учета главы 37 Гражданского кодекса РФ. И подчеркнул: договора подряда, о котором пишут местные суды, также никто не видел. Ярославские суды, по мнению Верховного суда, не оценили представленные доказательства, не исследовали фактические обстоятельства с учетом доводов и возражений сторон. А главное - они неправильно определили бремя доказывания.

В своем решении Верховный суд заявил дословно следующее: "Трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к выполнению своей трудовой функции и выполнял ее с ведома и по поручению работодателя. Доказательства отсутствия трудовых отношений должен представить работодатель".

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
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И вот еще что важное сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ: при рассмотрении судом таких споров неустранимые сомнения толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Об этом сказано в части 3 статьи 19.1 Трудового кодекса.

А еще Верховный суд призвал суды выяснить, имелись ли признаки трудовых отношений и не было ли со стороны общества злоупотребления правом на заключение гражданско-правового договора вопреки намерению работников заключить трудовой договор, статьи 15, 22, 56 Трудового кодекса РФ.

В итоге Верховный суд отменил все принятые по этому спору решения и велел пересмотреть спор заново с учетом своих разъяснений.

Где найти

Сайт Верховного суда. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС N 8-КГ18-9.

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