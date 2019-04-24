Аэрофлот назвал своих самых летающих звезд на Международном форуме SKYSERVICE 2019 в Москве

Сегодня в Гостином Дворе в Москве торжественно открылся IV Международный форум SKYSERVICE 2019 - крупнейший форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. Форум открыли Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот", и Владимир Джао, генеральный директор АО "Аэромар".

Открывая IV Международный форум SKYSERVICE 2019, Виталий Савельев подчеркнул: "Для Аэрофлота качество сервиса - одно из важнейших конкурентных преимуществ. Премиальный продукт Аэрофлота отмечен множеством престижных международных наград. Высокие достижения невозможны без нашего дочернего предприятия и партнера - компании "Аэромар". Интересы пассажиров - в центре внимания Аэрофлота на протяжении почти вековой истории компании, и такой подход к ведению бизнеса обеспечивает нам лидирующие позиции в индустрии авиаперевозок и доверие пассажиров".

Владимир Джао отметил, что "Аэромар" производит 150 тысяч порций питания ежедневно: "Ни одна компания в мире не производит бортовое питание в таком количестве. При этом качество питания неизменно остается на высоком уровне". Владимир Джао поприветствовал участников конкурса шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и программы ISPY - организации торговли на борту.

Фото: Предоставлено пресс-службой Аэрофлота

В ходе церемонии открытия форума заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО "Аэрофлот", председатель совета директоров АО "Аэромар" Вадим Зингман представил известных часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Накануне форума бортпроводникам Группы "Аэрофлот" было предложено ответить на два вопроса: кто ваш любимый пассажир и почему?

Победителями среди часто летающих пассажиров стали: Валерия - самая летающая певица; Алексей Венедиктов - самый летающий журналист; Тина Канделаки - самая летающая журналистка; Сергей Минаев - самый летающий писатель; Александр Петров - самый летающий актер; Эдуард Петров - самый летающий тележурналист; Дмитрий Пучков (Goblin) - самый летающий переводчик; Константин Ремчуков - самый летающий главный редактор; Ольга Скабеева - самая летающая телеведущая; Ирина Старшенбаум - самая летающая актриса; Сергей Лазарев - самый летающий певец.

Победителей поздравили генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев и генеральный директор АО "Аэромар" Владимир Джао, которые вручили номинантам памятные призы.

Форум открылся пленарным заседанием "Новые практики и подходы к формированию доходов авиаотрасли". Спикеры обсудили основные тренды развития рынка авиаперевозок: каким должен быть современный аэропорт, как изменились основные предпочтения авиапассажиров, что включает в себя непрофильный заработок аэропортов, и какие технологии и инновационные решения сегодня разрабатывают и внедряют компании, работающие в авиаотрасли, для повышения качества оказываемых услуг.

Фото: Предоставлено пресс-службой Аэрофлота

Следующим мероприятием делового блока станет экспертная сессия "Тенденции развития индустрии гостеприимства и питания для путешественников". Участники обсудят современные тенденции в отрасли авиационного питания в России и других странах, общепринятые стандарты и новые тренды в сфере гостеприимства, ключевые особенности питания и услуг в бизнес-авиации и многое другое.

Продолжит деловую программу экспертная сессия "Сервис в российском небе", соорганизатором которой выступает многолетний партнер Международного форума SKYSERVICE - информационно-аналитическое агентство "Авиапорт".

На площадке SKYSERVICE 2019 состоится и несколько мероприятий, уже ставших традиционными: сертифицированное обучение бортпроводников по уникальной образовательной программе ISPY (курс повышения эффективности розничных продаж на бортах воздушных судов), кулинарные соревнования шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и церемония награждения победителей уникальной премии Sky Travel Awards 2019, в рамках которой популярные блогеры выберут лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов.

Участники форума смогут посетить выставку брендов, представленных в каталоге SkyShop, ярмарку вакансий авиационной индустрии и принять участие в многочисленных мастер-классах и тренингах.