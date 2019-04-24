Александринский театр покажет в Шанхае спектакль по роману "Игрок"

Первые гастроли Александринского театра прошли в августе 2015 года в Пекине и Шанхае. Театр с успехом представил спектакль Валерия Фокина "Ревизор" по пьесе Гоголя. В июле 2017 года Александринский театр показал на сцене Пекинского народного художественного театра спектакль Валерия Фокина по мотивам комедии Гоголя "Женитьба". В мае 2018 года в Шанхае на сцене театра Данинг прошёл спектакль Теодороса Терзопулоса "Мамаша Кураж и ее дети" и спектакль Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет".