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24.04.2019 17:21
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Александринский театр покажет в Шанхае спектакль по роману "Игрок"

С 26 по 28 апреля в Китае уже в четвертый раз пройдут гастроли Александринского театра, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В Шанхае в рамках фестиваля Modern Drama Valley на сцене Театра Данинг будет поставлен спектакль Валерия Фокина "Литургия Zero", созданный по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского "Игрок".
В июле 2017 года Александринский театр показал на сцене Пекинского народного художественного театра спектакль Валерия Фокина по мотивам комедии Гоголя "Женитьба". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В июле 2017 года Александринский театр показал на сцене Пекинского народного художественного театра спектакль Валерия Фокина по мотивам комедии Гоголя "Женитьба". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В июле 2017 года Александринский театр показал на сцене Пекинского народного художественного театра спектакль Валерия Фокина по мотивам комедии Гоголя "Женитьба". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Первые гастроли Александринского театра прошли в августе 2015 года в Пекине и Шанхае. Театр с успехом представил спектакль Валерия Фокина "Ревизор" по пьесе Гоголя. В июле 2017 года Александринский театр показал на сцене Пекинского народного художественного театра спектакль Валерия Фокина по мотивам комедии Гоголя "Женитьба". В мае 2018 года в Шанхае на сцене театра Данинг прошёл спектакль Теодороса Терзопулоса "Мамаша Кураж и ее дети" и спектакль Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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