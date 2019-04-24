Овен
Наступил момент для непродолжительной поездки. Отдых в компании друзей позволит забыть на время о проблемах.
Телец
Вы станете намного снисходительнее относиться не только к окружающим, но и к себе.
Близнецы
В финансовых делах не стоит принимать непродуманные решения, так как они чреваты большими потерями.
Рак
У вас могут появиться идеи, которые принесут большую пользу. Быстрее воплощайте их!
Лев
Одно ваше присутствие будет привносить мир и гармонию в отношения между людьми. При конфликтах идите на уступки.
Дева
Если вы откажетесь от задуманного, то впоследствии будете об этом очень жалеть. Не стоит ли взять тайм-аут и подумать?
Весы
Вы стремитесь к невозможному. Это либо приведет к энергетическим потерям, либо испортит отношения с близкими.
Скорпион
Стоит осваивать новые сферы деятельности и исследовать границы собственных возможностей. И делать это осторожно.
Стрелец
В сиюминутных делах ситуация будет складываться благоприятно, зато в серьезных творческих проектах появятся сложности.
Козерог
Лучше избегать излишне быстрых и активных методов изменения сложившейся расстановки сил в коллективе.
Водолей
Позвольте себе отдохнуть и помечтать о будущем. Не стремитесь быть в гуще событий и вести активный образ жизни.
Рыбы
Если пойдете на поводу у собственных эмоций, то можете получить в ответ поток критики.
Подготовила Елена Шмелева