Овен

Наступил момент для непродолжительной поездки. Отдых в компании друзей позволит забыть на время о проблемах.

Телец

Вы станете намного снисходительнее относиться не только к окружающим, но и к себе.

Близнецы

В финансовых делах не стоит принимать непродуманные решения, так как они чреваты большими потерями.

Рак

У вас могут появиться идеи, которые принесут большую пользу. Быстрее воплощайте их!

Лев

Одно ваше присутствие будет привносить мир и гармонию в отношения между людьми. При конфликтах идите на уступки.

Дева

Если вы откажетесь от задуманного, то впоследствии будете об этом очень жалеть. Не стоит ли взять тайм-аут и подумать?

Весы

Вы стремитесь к невозможному. Это либо приведет к энергетическим потерям, либо испортит отношения с близкими.

Скорпион

Стоит осваивать новые сферы деятельности и исследовать границы собственных возможностей. И делать это осторожно.

Стрелец

В сиюминутных делах ситуация будет складываться благоприятно, зато в серьезных творческих проектах появятся сложности.

Козерог

Лучше избегать излишне быстрых и активных методов изменения сложившейся расстановки сил в коллективе.

Водолей

Позвольте себе отдохнуть и помечтать о будущем. Не стремитесь быть в гуще событий и вести активный образ жизни.

Рыбы

Если пойдете на поводу у собственных эмоций, то можете получить в ответ поток критики.

Подготовила Елена Шмелева