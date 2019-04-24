Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском

Чешская радиостанция "Плюс" отказалась извиняться за комментарий к результатам состоявшихся на Украине выборов президента, озаглавленный: "Еврей во главе украинских фашистов". Эта публикация, которую подготовил редактор радиостанции Ян Фингерланд, вызвала резкую реакцию посольства Украины в Праге.

При этом радиостанция все же изменила заголовок, убрав оттуда часть о фашистах. Новый выглядит следующим образом: "Еврей во главе Украины".

В среду украинское посольство в своем Twitter разместило ссылку на эту публикацию и назвало ее "отвратительной", потребовав извинений.

Как следует из ответного письма, которое цитирует агентство РИА Новости, руководитель радиостанции Петр Шабата назвал содержание заметки "правильным и корректным", не углядев причин для того, чтобы удалить ее с сайта. Шабата назвал заголовок неудачным, поэтому указал на его изменение.

Напомним, по результатам второго тура выборов президента на Украине в минувшее воскресенье действующий глава государства Петр Порошенко почти с троекратным отрывом уступил Владимиру Зеленскому.