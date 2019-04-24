Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад

Название "Чистый" четвертый день Страстной недели получил совсем не потому, что многие хозяйки именно в этот день надраивают свои квартиры к празднику Пасхи. И не потому, что желая не болеть целый год, шепча наизусть "Отче, Наш…", с утра пораньше моются - обязательно до утренней зари, есть такой обычай, переживший даже десятилетия атеизма, когда Пасху отмечали только окрашиванием яиц.

Нет, причина, по которой Великий четверг, четверг Страстной недели, именуется Чистым, другая. В этот день, говорят священники, надо стремиться очистить не свой дом, и даже не тело - свою душу. То есть исповедоваться и причаститься. Потому что именно в этот день почти две тысячи лет назад Иисус Христос установил Таинство Причастия. А еще в Чистый четверг осуществляется старинный обряд "омовения ног", когда епископ омывает ноги священникам. Но и это на самом деле не о внешней чистоте, а о внутреннем. Но обо всем по порядку.

У православных полным ходом идет Страстная неделя (22 - 27 апреля), дважды в день храмы призывают верующих на напряженнейшие богослужения. И если в Великий понедельник и в Великий вторник в церквях еще свободно, то с вечера Великой среды, когда почти везде совершается общая исповедь, народу заметно прибавляется. Ну а уж на долгие, потрясающе красивые службы Чистого четверга, погружающие нас в события, происходившие две тысячи лет назад, людей собирается так много, что если замешкаешься, опоздаешь, стоять придется в притворе.

Богослужения Чистого четверга настолько значимы, что их стараются не пропускать. Наши предки, если судить по русской классике, умели распределить свое время так, чтобы с хозяйственными хлопотами покончить до Великого четверга, или, по крайней мере, предавались им в перерывах между богослужениями. Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.

Тайная вечеря - это ужин Христа вместе с Его учениками, апостолами, который произошел вечером (отсюда название "вечеря") накануне празднования ветхозаветной Пасхи. Евреи отмечали свою Пасху (Песах) в память о чудесном освобождении из четырехсотлетнего рабства в Египте. Христианская Пасха - замечу в скобках - это тоже праздник нашего освобождения, но праздник освобождения от рабства греху и порожденной им смерти. Тайным этот вечерний ужин Иисуса с учениками был потому, что власти уже искали возможности убить Христа. В Великую среду Страстной недели в храмах вспоминали, как первосвященники и старейшины уже не просто строили планы, как убить Христа, но и оценили Его жизнь в тридцать сребреников - цена раба в то время. Такие деньги они предложили одному из апостолов Иисуса - Иуде Искариоту, который после этого разговора стал искать удобного случая, чтобы предать Христа в руки властей.

Но вернемся к Тайной вечере, началась она неожиданно. Неожиданно для учеников Спасителя. Сын Божий, Творец мира совершает обряд, который обычно на Востоке совершали рабы для господ: Иисус омывает Своим ученикам ноги. Апостолы поражены действиями Божественного Учителя. Они молча принимают омовение. Только апостол Петр, человек горячий, не может сдержать чувств: "Господи! - восклицает Петр, - Тебе ли умывать мои ноги?" И Христос отвечает: "Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после… Если не умою тебя, не имеешь части со Мною". Своим примером Господь показал не только любовь к ученикам, но и научил их смирению - чтобы они не считали унижением для себя служить ближнему. То есть омовение ног - это не про чистоту, это про смирение и великую любовь к ближнему. А еще про умаление Христа. Умаление Его до самого малого, самого презренного - до раба. Это самоумаление Сына Божьего достигнет апогея, когда Он, безгрешный, отдаст Себя на распятие - на казнь, которой подвергались презреннейшие из преступников. И сделает это Иисус из любви к нам, людям.

И в наши дни в Великий четверг за архиерейским богослужением порой совершается обряд омовения ног. По окончании литургии при чтении Евангелия об омовении ног архиерей в память о смиренном поступке Христа омывает ноги священников.

И опять вернемся к евангельскому рассказу, звучащему в день Чистого четверга в церкви. Петр, услышав слова Христа: "Если не умою тебя, не имеешь части со Мною", в искреннем порыве, желая этого единения со своим учителем, просит: "Господи! не только ноги мои, но и руки и голову". И Иисус отвечает: "Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все". Христос знал, что на этой Его последней трапезе с учениками сидит предатель. "Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня". Ученики опечалились, каждый спрашивает: "Не я ли, Господи?" И Христос отвечает загадочное: "Один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо". И дальше: "Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, (то есть предначертанное совершится - М. Г.), но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться". Как сказано, при этом "Иуда, предающий Его", спросил: "Не я ли этот предатель?" И Иисус отвечает: "Ты это произнес…"

Христос знает, что Иуда уже договорился за тридцать сребреников - сумма незначительная - предать Его: сердце Иуды не тайна для Сына Божьего. Но Он дает предателю еще один шанс… Богословы так объясняют эту ситуацию: Господь дает шанс покаяться, исправиться каждому, и оставляет за человеком право выбора, уважая его свободу воли.

На Тайной вечери произошло еще одно событие - крайне важное! - установление Таинства Евхаристии, или Причастия. Греческое слово "евхаристия" означает "благодарение". В христианстве Евхаристией называется Таинство причащения Тела и Крови Христовой, Таинство благодатного (то есть совершенного по воздействию благодати) единения верующего с Богом. "И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая". Это очень важные для всех нас слова. Отныне, мы имеем точный путь, точный способ, как спастись. Больше того, Иисус связывает Таинство Причастия с нашей надеждой, нашим упованием на жизнь вечную. "Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день". Поэтому события Великого Чистого четверга так важны, поэтому мы напоминаем о них постоянно: на Тайной вечере Иисус указал нам средство единения с Богом, дал, по слову священномученика Игнатия Богоносца, "лекарство бессмертия".

Во время этой же Тайной вечери Христос предсказал ученикам, что они окажутся слабы, не смогут поддержать Его в роковую минуту… Так и случилось.

Во время богослужения Чистого четверга мы вспоминаем моление Сына Божьего и Сына Человеческого в Гефсиманском саду, моление до кровавого пота, моление в одиночестве, когда ученики Его спали...

"Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты".

Иисус молится, ученики Его заснули, а к месту моления в эту глухую, страшную ночь подбираются стражники, ведомые Иудой... Вот эти события мы вспоминаем в Великий четверг.

На утренней службе Чистого четверга каждый верующий, по примеру апостолов, стремится соединиться со Христом в Таинстве Причащения. За богослужением несколько раз произносится молитва "Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…" Эту молитву поет хор, читает священник, повторяют все верующие. В ней христианин просит у Бога соделать его причастником Тайной вечери, ныне совершающейся в храме.

Перед вечерней службой в центр храма выносится Крест, а на самой долгой вечерней службе Великого четверга читаются отрывки из Евангелия, повествующие о последних днях земной жизни Сына Божьего. Всего отрывков двенадцать - по числу апостолов, и верующие с зажженными свечами, видя перед собой орудие крестной смерти Спасителя, вслушиваются в слова, повествующие о крестных страданиях, распятии, погребении Христа.

Существует удивительная традиция приносить со службы Великого четверга домой зажженную страстную свечку. Верующие стараются сделать все, чтобы огонек в ней не потух. Трогательно видеть, как после вечерней службы, уже в сумерках, из храмов тянется вереница огоньков, защищенных лампадами. Зажженные огоньки напоминают нам о том, что христиане призваны быть в этом мире светом, рассеивающим темноту ночи.

Завтра, 26 апреля, Великая пятница - самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось распятие и крестная смерть Христа на Голгофе.