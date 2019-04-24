Мы писали о герое Сталинграда Михаиле Васильевиче Щербаеве ("Дом Щербаева", "РГ - Неделя" от 2 февраля).

Михаил Васильевич как-то признался мне,что в окопах Сталинграда было проще, чем в мирное время воевать за свой дом. Фото: Юрий Снегирев

О том, что его вот-вот могут выкинуть из только что купленного в долг недостроенного дома, так как он на свою пенсию окончательно расплатиться с хозяевами не может. И о сыне, от которого семья Щербаевых убежала из Волгоградской области в Подмосковье. И о чиновниках, которые только разводят руками - формально фронтовик прописан и всем обеспечен.

"Российская газета" не на словах попыталась помочь ветерану. Чтобы расплатиться за дом, Михаилу Васильевичу не хватало миллиона рублей. Он и курочек стал разводить, и подрабатывать со своей деревянной ногой в свои 96... Мы кинули клич и опубликовали счет ветерана. И деньги пошли! На сегодня наши читатели перевели на счет ровно 507 000 рублей. 300 тысяч бывший хозяин уже получил. (Все копии чеков и бумаг в редакции.) Остальной транш будет чуть позже - это желание хозяина. Но он ждет всех денег. Периодически раздаются звонки с угрозами. Не будет денег - выпишу! Сделка-то не завершена. Как тут спокойно жить?

А тут еще сын приемный объявился. Когда-то он пытался через суд выкинуть отца-ветерана на улицу. Про это даже сняли программу на одном из центральных каналов. Пришел в администрацию и заявил, что хочет стать волонтером и помогать достраивать дом отца.

- У Михаила Васильевича аж давление подскочило! - рассказывает мне супруга ветерана Людмила Викторовна. - Как узнал эту новость, "скорую" вызывали. Иван ходит по поселку и всем говорит, что как только Михаил Васильевич преставится, дом будет его.

- А завещание?

- Он, говорит, что оспорит в суде. Вроде как герой Сталинграда Щербаев давно уже не в себе...

Для суда, да и так, на всякий случай, могу засвидетельствовать, что Михаил Васильевич в здравом уме и твердой памяти. Помнит наизусть все свои стихи. Поет песни военных лет. Со своей "деревяшкой" управляется так, что его еще не догонишь. А летом гоняет в магазин на своей инвалидной "Оке". Любит свою Людмилу Викторовну больше жизни. Ну дайте ветерану напоследок пожить настоящим мужчиной! Хватит с него судов и прочей грязи.

Сестра Людмилы Викторовны, прочитав нашу заметку, хотела весь свой материнский капитал перевести Щербаеву. Но нельзя. Закон не позволяет. А переводы все приходят. "Спаси вас Господь!" - пишут. И кто пятьсот рублей, а кто тысчонку кладет.

После нашей публикации администрация отремонтировала ванную комнату ветерану. Впервые Щербаевы прозимовали в тепле. Половину недостающей суммы собрали. Неужели ветеран Сталинградской битвы, которых на всем белом свете меньше двух тысяч осталось, недостоин счастливой старости?

P.S. Гонорар от этой заметки автор перечисляет на счет Щербаева.

Тем временем

Нас услышали

Когда номер готовился к печати, стало известно, что к решению проблемы Михаила Щербаева подключились в правительстве Московской области. Мы очень надеемся на то, что наступающий День Победы ветеран встретит уже без долгов.