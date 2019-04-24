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24.04.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Что остановит укрепление курса рубля

Текст: Роман Маркелов

На укрепление рубля сейчас работают много факторов. В частности, накануне евро снизился к российской валюте до годового минимума. Рублю вполне по силам укрепиться еще, но впереди его, вероятно, ожидает откат к 65 за доллар, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дорожающая нефть, налоговый период и повышенный спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) обеспечивают значительный приток валюты на рынок. Более того, снижение санкционных рисков привело к тому, что до 40 процентов покупок ОФЗ совершают нерезиденты, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Укрепление рубля пока не может остановить даже покупка валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он. Однако курс российской валюты может откатиться к отметке в 65 рублей за доллар на фоне снижения котировок нефти в случае непродления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи или при возобновлении санкционной риторики, отмечает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Сейчас наблюдается небольшая коррекция на российском рынке акций и государственных бумаг - вероятно, аппетит иностранных инвесторов начинает угасать и может быть существенно простимулирован только после майского заседания ФРС США, полагает аналитик. Пока же наибольшее влияние на курс рубля оказывает именно подорожавшая нефть, подчеркивает Кочергин. По его мнению, при последующем восстановлении баланса спроса и предложения на сырьевом рынке (замещении поставок иранской нефти саудовской) курс российской валюты может скорректироваться в диапазон 64-65 рублей за доллар.

Тем не менее, в ближайшее время тенденция на укрепление российской валюты может продолжиться из-за ситуации с доходностями, полагает Кочетков. Рубль сохраняет положительную доходность в отличие от многих валют развитых стран, что делает актуальным реализацию стратегии сarry trade, напоминает эксперт.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Названы главные риски для курса рубля

Таким образом, перспективы движения курса в диапазон 62-63 рубля за доллар выглядят не столь невозможными, считает Кочетков. По его словам, пока нефть будет оставаться на текущих уровнях, а риски санкций будут низкими, рубль сможет продолжить свое укрепление, либо стабилизируется на текущих уровнях. Кроме того, стоит помнить зимние прогнозы ряда западных ведущих банков, которые ждали укрепление российской валюты до 61-62 рублей за доллар, говорит Кочетков.

При достижении этих значений можно ждать фиксации прибыли крупными валютными трейдерами, после чего курс действительно может откатиться в сторону 64-65 рублей за доллар, допускает он.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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