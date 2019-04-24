ЦПВС: Зарубежные СМИ сняли в Сирии сюжет о "гибели" семьи от химоружия

Очередное постановочное видео сняли журналисты из зарубежных медиаресурсов в сирийской провинции Хама, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По словам российского военного, в Хаме был снят сюжет о якобы погибшей от химического оружия семье.

"По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон, в районе населенного пункта Морек провинции Хама группой корреспондентов зарубежных медиаресурсов была осуществлена постановочная съемка гибели сирийской семьи в результате применения химического оружия, якобы имевшего место со стороны правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - передает РИА Новости слова Купчишина.