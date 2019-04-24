Египтяне поддержали увеличение президентского срока

Граждане Египта большинством голосов поддержали увеличение президентского срока с четырех до шести лет в ходе конституционного референдума. Это означает, что президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси может остаться во главе страны до 2030 года и еще более укрепить власть военных, сообщает National Public Radio. На прошлой неделе парламент Египта одобрил поправки, и египтяне голосовали на референдуме с субботы по понедельник.

При этом за конституционные изменения проголосовали 88,33 процента египтян, пришедших на участки для голосования. Явка избирателей в ходе референдума, который продолжался три дня, составила всего 44,33 процента. Новые изменения в конституцию Египта также дают главе государства еще больший контроль над судебной системой и усиливают влияние военных на политическую жизнь этой североафриканской страны. Президенту будут предоставлены полномочия назначать высших судебных чиновников и значительную часть новой палаты парламента. Сторонники этих изменений заявили, что они важны для стабильности Египта.

Отметим, что 64-летний генерал Ас-Сиси пришел к власти после свержения Мухаммеда Мурси, кандидата от "Братьев-мусульман", в 2013 году. Мурси ушел в отставку на фоне массовых уличных протестов против его правления. В 2018 году ас-Сиси выиграл президентские выборы, получив 97 процентов голосов избирателей.