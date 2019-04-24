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24.04.2019 18:29
Рубрика: Власть

Генштаб предупредил об угрозе милитаризации космоса США

Текст: Юрий Гаврилов
В российском Минобороны с тревогой отозвались о планах США развернуть в космосе ударные средства ПРО. По мнению первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира, эти намерения "представляют угрозу для свободного использования космического пространства любым государством".
Фото: Вадим Гришанкин/РИА Новости Фото: Вадим Гришанкин/РИА Новости
Фото: Вадим Гришанкин/РИА Новости

Свое заявление генерал-лейтенант сделал на VIII Московской международной конференции по безопасности, которая открылась в среду. На ней Познихир выступил с подробным докладом об опасности милитаризации орбитального пространства. Не секрет, что данной темой в последнее время активно интересуется Вашингтон. А принципиальным противником этой политики давно и последовательно является Россия.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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На конференции в Москве Познихир напомнил, что США де-факто занимаются возрождением так называемой программы "звездных войн". В рамках ее реализации Соединенные Штаты работают над созданием космического эшелона с ударными средствами ПРО. Их Пентагон планирует использовать в том числе и для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета.

Опасность этой концепции заключается в том, что, как считают в российском Генштабе, она не исключает возможности использования американских ударных орбитальных комплексов для нанесения превентивного удара по объектам РФ, КНР или любой другой страны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ
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