С 1 июля риск купить вместо квартиры нежилое помещение - апартаменты - может увеличиться. Эксперты предупреждают, что компании, которые не смогут работать по новым правилам на рынке долевого строительства, начнут активно пользоваться лазейкой в законе.

Апартаменты под новые правила не подпадают. Этот рынок начнет стремительно расти. А цены на нем ниже, чем на жилую недвижимость. Поэтому многие покупатели и закрывают глаза на то, что по статусу апартаменты - нежилые помещения. А с 1 июля к этой проблеме прибавится другая: законом этот рынок не защищен. Депутаты намерены закрыть лазейку. Закон уже готовится, рассказал "Российской газете" глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Николай Петрович, поясните, пожалуйста, подробнее, почему именно сейчас нужно принять закон об апартаментах?

Николай Николаев: С 1 июля вступают в силу нормы Федерального закона 214-ФЗ о переходе на эскроу-счета. Новые правила в первую очередь направлены за защиту интересов покупателей жилья.

Но если до 1 июля мы не решим проблему апартаментов, то обманутые дольщики у нас исчезнут, но появятся обманутые покупатели апартаментов. Пока закон не защищает людей при покупке этого вида недвижимости. И некоторые застройщики видят в законодательстве об апартаментах лазейку для себя, которая позволит им не переходить на новые правила в строительстве, а просто уйти на рынок апартаментов.

Поэтому необходимо, чтобы продажа апартаментов была защищена также, как и квартир. Это основная задача. И ее надо решить до 1 июля. Люди, которые покупают апартаменты, должны быть уверены, что их дом достроят, что они не пополнят ряды обманутых дольщиков.

Если до 1 июля не решить проблему апартаментов, то обманутые дольщики у нас исчезнут, но появятся обманутые покупатели апартаментов

А статус апартаментов собираетесь менять?

Николай Николаев: Мы понимаем, что невозможно просто механически приравнять апартаменты к жилым помещениям. К их строительству предъявляются совершенно другие требования.

Требования СанПиН по освещенности, по обеспеченности социальной инфраструктурой - оснащенности объектами образования и здравоохранения.

Поэтому такие помещения нельзя просто признать жилыми.

Другое дело, что нужно отделить их от других нежилых помещений, потому что люди покупают их именно для проживания. Мы предлагаем признать их пригодными для временного проживания. Как гостиницы являются нежилыми помещениями, которые предназначены для временного пребывания.

Какие преимущества получат жильцы апартаментов?

Николай Николаев: Они смогут получить временную регистрацию в своих апартаментах. Они и сегодня живут в них, но зарегистрироваться не могут. Это упростит им жизнь во многих сферах: при трудоустройстве на работу, оформлении документов и кредитов.

Но пользоваться социальной инфраструктурой такие собственники не смогут?

Николай Николаев: При строительстве апартаментов их оснащенность социальной инфраструктурой не учитывалась.

Поэтому мы не можем сейчас взять и возложить на муниципалитеты такую задачу. Большое количество апартаментов построили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Это будет колоссальная нагрузка с точки зрения строительства социальной инфраструктуры для этих городов.

А если учитывать, что апартаменты в основном строились в центре городов - в кварталах с плотной застройкой, где нет места для возведения новых садиков и школ, то задача по обеспечению их социальной инфраструктурой просто невыполнима.

Надо понимать, что когда люди покупали эти апартаменты, они знали о некоторых нюансах владения этой недвижимостью. Что они не смогут пользоваться социальной инфраструктурой в том числе.

Если у тебя есть семья, дети, которые ходят в садик и школу, им нужны услуги поликлиники, то все эти вопросы позволяют решить обычные квартиры. Да, они дороже. Но они именно поэтому и дороже, что вопросы обеспечения их социальной инфраструктурой решаются при их строительстве, и застройщики нередко сами участвуют в ее создании.

Предполагается, что апартаменты останутся временным жильем. У каждого человека есть выбор. И если он покупает апартаменты, он знает, что в них иные тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг и другой размер налогов.

И закон, который сейчас разрабатывается, этого не изменит. Но покупка апартаментов станет безопаснее, а риск потерять деньги снизится. Этого эффекта мы намерены добиться.

Если у вас дети, которые ходят в садик и школу, нужны услуги поликлиники, то все эти вопросы позволяют решить обычные квартиры. А не апартаменты

Застройщики жилой недвижимости платят взносы в компенсационный фонд. Должны ли будут и застройщики апартаментов делать это?

Николай Николаев: Это было бы правильно. Если появляются дополнительные гарантии покупателям, то должны быть ресурсы, за счет которых Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства эти гарантии обеспечит.

К примеру, мы сейчас вынесли на рассмотрение норму, которая предусматривает компенсации за машиноместа и кладовки, если застройщик обанкротился. Предыдущим законом мы закрепили только возможность достройки этих объектов, раньше люди вообще теряли на них право при банкротстве застройщика. Так вот если мы вводим компенсации, то застройщик должен платить и взносы в фонд.