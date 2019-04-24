Первая ракетка России Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг турнира мужской теннисной ассоциации (ATP) в Барселоне. Он уступил в двух сетах аргентинцу Гвидо Пелье - 2:6, 6:7.

Хачанов, который по итогам прошлого сезона вплотную приблизился к топ-10 мирового рейтинга, потерпел четвертое поражение подряд. А всего на семи из девяти соревнований нынешнего сезона россиянин проигрывал в первом же круге.

- Результаты у меня сейчас не те, на которые я рассчитывал. Но это ничего не меняет. Нужно продолжать работать и верить в собственные силы, - отметил в одном из недавних интервью Хачанов.

Еще один наш соотечественник, Даниил Медведев, пробился в третий круг турнира в Барселоне. Он обыграл в трех сетах испанца Альберта Рамос-Виньоласа - 6:3, 2:6, 6:1. За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который одолел в двух партиях француза Жиля Симона (6:3, 6:2).