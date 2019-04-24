Итоги 2018 года для российской страховой отрасли двойственны. С одной стороны, в сборе премий в основных секторах рынка удалось переломить негативную тенденцию и выйти в плюс. С другой - на рынке пока так и не сформировались устойчивые драйверы роста. Страхование жизни, которое могло бы претендовать на роль такого локомотива для отрасли в целом, растет прежде всего за счет инвестиционного страхования - сектора, уже давно вызывающего вопросы регулятора.

Если исключить результаты в страховании жизни, о котором отдельно сказано ниже, сборы премий по прочим видам за 2018 году увеличились на 8,8 процента, сумев обогнать инфляцию (ее официальный показатель 4,3 процента). Это заметно лучше результатов 2017 года, когда совокупные взносы сократились почти на 2 процента.

При этом разные сектора рынка развивались неравномерно. Наиболее крупный - ОСАГО (22 процента от совокупного сбора премий без учета страхования жизни) - смог выйти из минуса и показать скромный, на 1,8 процента, рост. Это увеличение, которое оказалось даже ниже инфляции, связано с некоторым оживлением авторынка и ужесточением проверок "гаишниками" наличия полиса. Обязательная "автогражданка" в последние годы не пользуется особой любовью страховщиков. Дело в тарифах, которые жестко регулируются государством и не открывают перед страховыми компаниями больших возможностей для заработка. К тому же автовладельцы все чаще отказываются от этого, казалось бы, обязательного вида страхования - число машин в стране растет быстрее числа полисов (в 2015-2016 годах количество последних и вовсе сократилось на 11 процентов). Изменения в регулировании данного вида страхования, осуществленные государством, пока так и не смогли вновь вывести этот вид страхования в драйверы рынка, каковым он был долгое время - с 2003 года, когда ОСАГО стало обязательным.

Чуть более активный рост в 2018 году показали продажи полисов другого "моторного" вида страхования - КАСКО (17 процентов рынка без страхования жизни), прирост которого составил почти 4 процента за год. Это, как и в случае с ОСАГО, меньше инфляции, но все же лучше предшествовавшего многолетнего падения. Чтобы привлечь новых или удержать старых клиентов, страховщики вынуждены демонстрировать заметную гибкость в размере и составе франшиз, а также в стоимости полисов.

Заметно лучшую динамику сборов премий в 2018 году продемонстрировало страхование от несчастных случаев и болезней (16 процентов по сбору премий без "жизни"). В этом секторе продажи полисов возросли почти на 40 процентов. Однако особой заслуги страховых компаний здесь нет. Росту способствовали банковские заемщики, которые при обращении за кредитом приобретают полис в добровольно-принудительном порядке. Отказ от страхования в худшем случае влечет за собой и отказ банка от выдачи кредита, в лучшем - повышение процентной ставки по нему.

Еще один большой сегмент - добровольное медицинское страхование (15 процентов рынка) - вырос на 8 процентов. Это наибольший прирост с 2013 года, причем ранее динамика не покрывала инфляцию, то есть фактически наблюдалось сокращение. Двигателем ДМС стало усиленное продвижение страховщиками коробочных продуктов, а также продажа полисов, которые покрывают риски т. н. критических заболеваний - хотя всего несколько лет онкология, инфаркты или инсульты зачастую выводились за рамки страхового покрытия.

Рынок страхования жизни за последнее десятилетие вырос почти в 20 раз, тогда как общий объем премий по всем остальным видам полисов увеличился за этот срок в 2,2 раза

На обрисованном выше фоне довольно неравномерного развития выделяется непрерывно растущее с 2010 года страхование жизни. Доля страхования жизни в общем сборе премий за 2018 год увеличилась, по данным ЦБ РФ, на 4,7 п. п. и достигла 30,6 процента. При этом прирост сборов премий составил 36,6 процента (все прочее страхование, напомним, приросло на 8,8 процента).

Столь стремительный рост сектора - не случайное явление. Он развивается темпами, опережающими отрасль в целом, уже несколько лет подряд. В целом рынок страхования жизни за последнее десятилетие вырос почти в 20 раз, тогда как общий объем премий по всем остальным видам полисов увеличился за этот срок в 2,2 раза.

Взрывное увеличение продаж полисов "жизни" преимущественно связано с выходом на рынок несколько лет назад инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), на которое по итогам прошлого года пришелся 61 процент сборов премий от всех взносов по этому сектору. ИСЖ многие считают конкурентом банковским депозитам, которые в последние годы приносят минимальную доходность, едва обгоняя инфляцию.

Выплаты застрахованному по ИСЖ формируются из двух составляющих. Первая - гарантированный возврат взноса, который уплачивается целиком при покупке полиса. Вторая - негарантированная, которая может быть получена за счет инвестирования части средств, принятых от клиента, в акции, облигации и др. В этой второй части и "зашиты" риски, которыми инвестиционное страхование жизни чревато для страховой отрасли.

Дело в том, что инвестсоставляющая может принести нулевой доход. Однако об этом при продаже полисов ИСЖ (абсолютное большинство из них реализуется через банки-партнеры страховщиков) порой скромно умалчивают. А покупатель полиса, в свою очередь, зачастую принимает возможный доход за строго обязательный и гарантированный.

Банкам, через которые и продаются практически все полисы ИСЖ, полагается солидная комиссия. Так что излишняя откровенность с покупателем им явно не с руки. В итоге может образоваться критическая масса владельцев полисов ИСЖ с обманутыми ожиданиями. На проблему обратил внимание Центробанк, который ужесточил требования к ИСЖ. Как это отразится на судьбе данного вида страхования, сможем увидеть к концу нынешнего года.

Рост ИСЖ и страхования заемщиков привел к тому, что среди всех страховщиков на первое место вышла компания "Сбербанк страхование жизни", чей материнский банк является лидером как в розничном кредитовании, так и в продажах полисов, которые - согласно принятому ЦБ распределению страхования жизни по видам - могут быть отнесены к ИСЖ. Если же из общего списка страховых компаний выделить сектор non-life, то в нем лидирует компания "СОГАЗ".

Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов

Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов

Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов

Инфографика "РГ" / Владимир Кузнецов

Источник: расчеты RAEX Rating Review по данным Банка России.

Источник: расчеты RAEX Rating Review по данным Банка России.

Источник: расчеты RAEX Rating Review по данным Банка России.

Источник: расчеты RAEX Rating Review по данным Банка России.