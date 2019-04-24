Как ветераны могут улучшить свои жилищные условия

В редакцию "Российской газеты" обратился читатель, отец которого воевал еще в советско-финскую войну 1939-1940 годов. Ему отказано в получении жилья как ветерану, поскольку в Великой Отечественной войне он участия не принял - был комиссован по ранению.

Увы, предоставление жилья предусмотрено только для ветеранов Великой Отечественной войны, и то для определенных категорий. Впрочем, есть преференции и для участников других войн.

Рассчитывать на получение готового жилья могут лица, получившие инвалидность при участии в Великой Отечественной войне (ВОВ), участники военных действий этого периода, а также труженики тыла. Улучшить жилищные условия могут жители блокадного Ленинграда и члены семей ушедших из жизни инвалидов и участников ВОВ.

Получить жилье ветеран может при соблюдении ряда условий. Он не снимает жилье по социальному найму, не имеет его в собственности, а также не является членом семьи гражданина, заключившего подобные соглашения или имеющего жилую недвижимость. Или если жилье у ветерана есть, но оно не достигает нормы обеспеченности. Рассчитывать на получение жилья можно и в том случае, если имеющаяся недвижимость является не подходящей для проживания. А также если в семье есть люди с тяжелыми хроническими поражениями здоровья, что делает невозможным совместное проживание с ними.

В Москве ветеран может рассчитывать на субсидию в 1,6 миллиона рублей

Для участников боевых действий в других войнах тоже предусмотрены гарантии. Они не могут рассчитывать на получение готового жилья, но для них введена субсидия, которая позволяет покрыть часть расходов.

Субсидия предоставляется лишь тем ветеранам, которые не имеют жилья в принципе либо если площадь их недвижимости не соответствует нормам. Она зависит от региона, но обычно это 18 квадратных метров на человека.

Размер субсидии устанавливается на местном уровне. При этом учитывается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра недвижимости в регионе проживания.

Субсидия предоставляется лишь на погашение стоимости норматива площади (то есть около 18 метров) для ветерана. Остальную стоимость придется оплатить самостоятельно.

В Москве, к примеру, цена метра установлена чуть выше 90 тысяч рублей за метр. Значит, ветеран может рассчитывать на субсидию чуть больше 1,6 миллиона рублей.

Наличными средства не выдаются. Деньги перечисляются сразу на счет продавца жилья либо финансовой организации, предоставившей ипотечный заем.

Нужно учитывать, что затруднения с получением такой субсидии могут быть связаны с очередностью ее получения. То есть в одном регионе выделяемых для этих целей средств хватает для того, чтобы выплатить субсидии всем обратившимся ветеранам, в другом может сформироваться очередь, и ждать денег придется довольно долго.