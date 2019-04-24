Крупнейшие страховые медицинские организации, входящие во Всероссийский союз страховщиков (ВСС), подвели итоги экспертной работы по проверке качества оказания медицинской помощи и обращениям граждан за 2018 год.

Всего экспертизы были проведены более чем по 30 миллионам случаев, из них выявлено около 6 миллионов нарушений, то есть каждому пятому пациенту медицинская помощь была оказана с нарушениями.

Вот как выглядит ТОП-3 наиболее частых нарушений. На первом месте (в каждом третьем случае нарушений) медицинские организации вносят в реестр счетов не оказанную фактически помощь, необоснованно завышают ее стоимость, используя более высокие тарифы, предполагающие более широкий объем медицинской помощи. На втором месте (шестая часть нарушений) - ситуация, когда медицинские организации не представляют в установленный срок запрошенные для экспертизы первичную медицинскую документацию или в ней отсутствуют соответствующие записи. И, наконец, на третьем месте стоят расхождения между первичными медицинскими документами и финансовыми документами, что приводит к необоснованному получению медицинской организацией финансовых средств.

Неутешительны и итоги экспертизы качества медицинской помощи. Здесь в каждом пятом случае выявлены нарушения, которые реально оказывают негативное влияние на здоровье и качество жизни граждан. На первом месте по частоте выявления - неисполнение порядков, стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций либо нарушения в назначении и применении лекарственных средств, выполнении медицинских вмешательств.

Таких случаев примерно половина, и в каждом четвертом из них нарушения создали риск развития осложнений и/или нового заболевания либо привели к прогрессированию болезни и даже к неблагоприятному исходу. На втором месте - необоснованное несоблюдение сроков и условий оказания медицинской помощи, что произошло в четверти проверенных случаев. На третьем месте - нарушения в доступности медицинской помощи, когда пациента не направляют вовремя в то учреждение, где ему может быть оказана необходимая помощь.

С 2016 года количество обращений пациентов в страховые организации за защитой их прав увеличилось в 13 раз

Общее заключение экспертиз: по сравнению с 2017 годом количество выявляемых нарушений осталось на том же уровне. "Результаты экспертиз обсуждаются с представителями администрации медицинских организаций, о наиболее значимых нарушениях мы сообщаем в территориальные органы управления здравоохранением, используем площадку координационных советов для публичного обсуждения ситуации и принятия решений по ее исправлению.

За предыдущий год во многих регионах совместными усилиями удалось повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. В этом году планируются и уже проводятся мероприятия по улучшению ситуации с медицинской помощью при онкологических заболеваниях", - прокомментировал для "РГ" итоги проверок председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.

Около 90 процентов проблем застрахованных по ОМС решаются при первом обращении в контакт-центры

Как известно, в помощь пациентам и для защиты их интересов в 2016 году был создан институт страховых представителей. С этого момента количество обращений увеличилось в 13 раз, сообщил руководитель рабочей группы ВСС по развитию обязательного медицинского страхования Александр Трошин. При этом сложность запросов растет.

"Мы наблюдаем изменение структуры обращений: растет доля углубленных, профессиональных вопросов, связанных с качеством медицинской помощи. В первом полугодии 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года число жалоб и обращений на качество и доступность помощи выросло на 12 процентов, обоснованные жалобы на медицинскую помощь - на 14 процентов, а число консультаций по медицинским вопросам выросло почти на треть - на 28 процентов", - рассказал он.

По словам Александра Трошина, до 80 процентов обращений может быть обработано дистанционно и не требуют прямого обращения граждан в офис страховых компаний. Все крупные страховые компании уже имеют контакт-центры, до которых можно дозвониться в течение 10-20 секунд и получить ответ на любой вопрос. Специалисты выяснят суть проблемы, все обстоятельства и в случае необходимости окажут застрахованному необходимую помощь.

Всего лишь звонка достаточно для того, чтобы узнать, как действовать и при более сложных проблемах. Например, пациенту помогут составить письменное обращение в офис страховой компании в виде жалобы или запроса. "Это позволяет нам юридически поддерживать застрахованных при возникновении жалоб на медицинскую организацию, - говорит Александр Трошин.

В целом доверие со стороны пациентов к страховым компаниям, как к институту контроля за качеством медицинской помощи, растет, отмечает и начальник управления организации ОМС Федерального фонда медицинского страхования Светлана Кравчук. Число жалоб в вышестоящие инстанции снижается, поскольку около 90 процентов проблем застрахованных по ОМС решаются при первом обращении в контакт-центры страховых медицинских организаций. Но хотя механизм защиты прав граждан в здравоохранении хорошо проработан, еще далеко не все пациенты знают, что делать в случае нарушений их прав или при возникновении любых вопросов по оказанию медицинской помощи. Для этого достаточно обратиться в свою страховую компанию.