Китай раскритиковал односторонние санкции США против Ирана

Власти Китая требуют, чтобы США отказались от односторонних нефтяных санкций против Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, подчеркнув, что его страна "категорически против однобоких ограничений Вашингтона".

Китай убежден, что действия американской стороны только усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей. "Мы требуем, чтобы Вашингтон уважал интересы Пекина, учитывал нашу обеспокоенность и воздерживался от ошибочных шагов, наносящих ущерб КНР", - цитирует ТАСС главу МИД.

Дипломат также отметил, что Китай сотрудничает с Ираном на законной основе, и будет защищать права национального бизнеса. "Мы требуем от американской стороны действовать ответственно, играть конструктивную роль, а не наоборот", - подчеркнул Гэн Шуан.

Согласно официальным данным, в прошлом году Китай импортировал из Ирана 29,27 миллиона тонн нефти, Тегеран - седьмой по значимости поставщик этого энергоносителя Пекину.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сделала громкое заявление: администрация США отказывается выводить какие-либо страны после второго мая из-под действия американских санкций за покупку иранской нефти. Ранее Белый дом, последовательно применявший ограничительные меры против Тегерана, все же согласился в течение полугода разрешить приобретение иранских энергоносителей Индии, Китаю, Турции, Южной Корее и Японии.

В МИД РФ восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны. В министерстве добавили, что Соединенные Штаты намерены свергнуть неугодное им правительство ближневосточного государства.