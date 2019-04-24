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24.04.2019 22:12
Рубрика: Спорт

Ковальчук уже в форме

Звездный ветеран сыграл за сборную с капитанской нашивкой в матче Еврочелленджа против Латвии
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 92(7850)
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
В последний раз за сборную России Илья Ковальчук играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В последний раз за сборную России Илья Ковальчук играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последний раз за сборную России Илья Ковальчук играл на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В среду подопечные Ильи Воробьева провели второй матч в рамках Еврочелленджа. В Риге наши встречались с хозяевами льда, сборной Латвии.

Особых выводов по этой игре делать не стоит. Не только потому, что речь идет о подготовительном периоде. Очевидно, что многие из тех, кто вышел на лед "Арены Рига" в составе нашей команды, в Братиславе не сыграют. И тому есть объективные причины. Слишком уж силен десант, который должен в ближайшее время пополнить российскую команду. Во-первых, к 28 апреля в расположении сборной ожидается мощнейшее подкрепление из Национальной хоккейной лиги. Так, из лучшей команды регулярного заокеанского чемпионата НХЛ "Тампы" подъедут главный бомбардир лиги Никита Кучеров, основной претендент на звание лучшего голкипера сезона Андрей Василевский и перспективнейший защитник Михаил Сергачев. Кроме того, приглашение сборной приняли центрфорварды "Питтсбурга" и "Чикаго" Евгений Малкин и Артем Анисимов соответственно.

Фото: IIHF
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До 29-го числа текущего месяца сборную усилит также Никита Гусев, не успевший сыграть за вылетевший "Вегас". Плюс тренерский штаб ждет защитника "Торонто" Никиту Зайцева.

Не стоит забывать и о финалистах Кубка Гагарина, из которых вызов в национальную команду получили восемь человек: армейцы - вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин и представитель "Авангарда" Илья Михеев. Их ждут 27 апреля.

А вот еще один участник финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги перерыв брать не стал. Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, как известно, тренирует еще и сборную Латвии, и в матче он как ни в чем не бывало уже возвышался на скамейке запасных своей команды.

Но вернемся к российской сборной. В среду свой первый матч за национальную команду провели еще два энхаэловца - защитник Богдан Киселевич из "Виннипега" и форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук. Причем второй вывел команду на лед с капитанской нашивкой. Отношения 36-летнего Ковальчука со сборной вообще отдельная история. Нельзя сказать, что Илья находился с ней в "разводе": все-таки он был в числе тех, кто завоевывал олимпийское "золото" корейского Пхенчхана. Но вот если брать исключительно чемпионаты мира, то тут Ковальчука не было видно давно. Последний турнир в свитере с двуглавым орлом Илья провел в 2015 году в Чехии, завоевав вместе со своей командой серебряные медали. Кстати, Ковальчук на том турнире тоже капитанил.

Несмотря на внушительное подкрепление, первый период с латвийцами у наших явно не получился. Как и в предыдущей встрече со швейцарцами (5:1), россияне старались много комбинировать, но на этот раз доводить комбинации до логического конца у подопечных Ильи Воробьева получалось не очень.

Хоккеисты Никита Гусев и Никита Зайцев вызваны в сборную России

Зато хозяева льда к своим немногочисленным моментам отнеслись намного рациональнее, воспользовавшись ошибками соперника в обороне. Уже на четвертой минуте счет открыл Мартиньш Дзиеркалс, технично реализовавший выход один в один. А меньше чем за минуту до конца периода преимущество прибалтов удвоил Роберт Букартс, которого каким-то непостижимым образом отставили в одиночестве рядом с пустым углом ворот нашего голкипера Александра Георгиева.

Второй период наша команда провела значительно агрессивнее. Как следствие, опасных ситуаций во владениях латвийского вратаря Кристерса Гудлевскиса стало ощутимо больше. Одна из них, собственно, закончилась взятием ворот. На 35-й минуте счет размочил Артем Зуб - 1:2.

На этом наша команда останавливаться не стала. Уже на 45-й минуте третьего периода у россиян прошла еще одна отличная комбинация. Анатолий Голышев из-за ворот выдал шайбу прямо на "пятак" Наилю Якупову, которому нужно было просто не промахнуться из убойной позиции - 2:2.

Почувствовав "кровь", наши не сбавили обороты и почти сразу забросили еще одну шайбу. Анатолий Голышев, который меньше двух минут назад ассистировал Якупову, теперь отличился сам - 3:2.

Ну а чем закончился матч в Риге, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

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