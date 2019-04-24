Мадуро рассказал о полном контроле над Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что контроль над ситуацией в стране, в том числе над вооруженными силами, полностью находится в руках властей страны. Попытку прихода к власти оппозиции в лице Хуана Гуайдо венесуэльский лидер назвал "тремя месяцами клоунады североамериканского империализма".

Мадуро подчеркнул в эфире государственного телевидения, что он, как конституционный президент, управляет международными отношениями и ведет государственную повестку дня. Глава Боливарианской республики отметил, что правительство намерено продолжить управлять страной с "конституцией в руке, в мире, демократически, вместе с народом". Он также не исключил возможности подачи исков к оппозиционным мэрам за неучастие в программе "Миссия - Прекрасная Венесуэла", передает РИА Новости.

Седьмого апреля на "антиимпериалистический марш" в Венесуэле вышли более пяти миллионов сторонников действующего президента.