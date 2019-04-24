Медкарты работников раскроют начальству и страховщикам

Новости

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля 18:46
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет 18:43
Зариф: Тегеран готов обменяться с США заключенными 18:41
Центр Нижнего Новгорода встал в пробке из-за крупного ДТП 18:34
Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса 18:31
Фото: бывший замдиректора ЦРУ снялся в "Игре престолов" 18:30
Пасха 2019: Детали великого праздника 18:29
Прокуратура потребовала в суде принять генплан Севастополя 18:17
Видео: Под Калининградом тюлененок забрался в лодку к рыбакам 18:16
В Подмосковье полицейские до смерти забили мужчину 18:15
Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы 18:13
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки 17:57
Суд арестовал генерал-майора СК по делу Арашукова 17:57
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей 17:55
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком 17:50
В Хабаровске рухнула часть двухэтажного дома 17:46
Контактная группа не договорилась о введении "пасхального перемирия" в Донбассе 17:40
Опубликована программа Международного финансового конгресса 17:29
Волгоградца осудили за мешок марихуаны 17:22
Путин согласился с Володиным по поводу средств на нацпроекты 17:20
"Массандра" опровергла проблему дефицита стеклотары 17:19
Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию 17:18
В детсадах и в домах престарелых Италии установят камеры наблюдения 17:11
Врачи рассказали о вреде и пользе газированных напитков 17:04
Осужденных обяжут возмещать издержки за работу госзащитника 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
24.04.2019 17:13
Рубрика: Экономика

Карты на стол

Медкарты работников раскроют начальству и страховщикам
Текст: Марина Гусенко
Данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и Фонду социального страхования (ФСС). Это позволит им принимать превентивные меры, чтобы предотвращать появление хронических профессиональных заболеваний.
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Об этом сказал замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Фото: Depositphotos.com
Нужно ли обустраивать детские комнаты в российских офисах

Как пояснил глава Фонда социального страхования Андрей Кигим, обсуждается возможность создания единой медицинской карты работника, где будет аккумулироваться как данные всех обследований, проведенных в обычных больницах и поликлиниках, так и данные профосмотров. Это позволит страховщику и работодателю контролировать состояние здоровья работника, прогнозировать ранние риски воздействия на него вредных факторов, чтобы не довести человека до состояния, когда у него возникает профессиональное заболевание, объяснил Пудов.

По словам Кигима, опыт быстрого (за три года) внедрения электронных больничных показывает, что подобные проекты вполне жизнеспособны. "Мы хотим с минздравом полностью перейти на электронный документооборот, - сказал он. - И считаем, что надо изменить отношение к контролю за здоровьем человека. BigData дает нам возможность создать социально-медицинский профиль человека и тем самым в рамках концепций нулевого травматизма и здорового образа жизни перейти к индивидуальному подходу к человеку, к индивидуальному контролю за его здоровьем и, возможно, к индивидуальному тарифу в социальные фонды".

Он также отметил, что сейчас бывают случаи мошенничества со стороны работников, когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей наличие ранее полученных заболеваний, а потом, через короткое время, начинают говорить о внезапном возникновении у них профзаболевания и обязательствах перед ним нового работодателя. При появлении единой медицинской карты такие "финты" станут практически невозможны.

Индивидуальный контроль за здоровьем может привести и к индивидуальным тарифам взносов в социальные фонды

Кигим напомнил, что сейчас ФСС возвращает работодателям 20 процентов средств от взносов на конкретном предприятии на устранение рисков для здоровья работников, профилактику профзаболеваний. Потратить эти деньги можно по 12 направлениям - в том числе на санаторно-курортное лечение работников, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение профосмотров. Но нужно дать работодателям больше возможностей по их расходованию. Может быть, кому-то важнее открыть для работников массажный кабинет или соляную пещеру, которая позволит работникам быстрее и легче восстанавливаться, считает Кигим.

Пудов добавил: сейчас государство контролирует только правильность расходования этих средств. Но никто не контролирует эффективность их расходования, улучшается ли благодаря принятым работодателем мерам здоровье работников. А это направление тоже должно тщательно контролироваться, считает замминистра.

Экономика Работа Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал защитить память о Великой Отечественной войне
Песков назвал время встречи Путина и Ким Чен Ына
Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Вероника Скворцова рассказала, за счет чего россияне стали жить дольше
Посол США попытался запугать Россию авианосцами в Средиземном море