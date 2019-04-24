Медкарты работников раскроют начальству и страховщикам

Данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и Фонду социального страхования (ФСС). Это позволит им принимать превентивные меры, чтобы предотвращать появление хронических профессиональных заболеваний.

Об этом сказал замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Как пояснил глава Фонда социального страхования Андрей Кигим, обсуждается возможность создания единой медицинской карты работника, где будет аккумулироваться как данные всех обследований, проведенных в обычных больницах и поликлиниках, так и данные профосмотров. Это позволит страховщику и работодателю контролировать состояние здоровья работника, прогнозировать ранние риски воздействия на него вредных факторов, чтобы не довести человека до состояния, когда у него возникает профессиональное заболевание, объяснил Пудов.

По словам Кигима, опыт быстрого (за три года) внедрения электронных больничных показывает, что подобные проекты вполне жизнеспособны. "Мы хотим с минздравом полностью перейти на электронный документооборот, - сказал он. - И считаем, что надо изменить отношение к контролю за здоровьем человека. BigData дает нам возможность создать социально-медицинский профиль человека и тем самым в рамках концепций нулевого травматизма и здорового образа жизни перейти к индивидуальному подходу к человеку, к индивидуальному контролю за его здоровьем и, возможно, к индивидуальному тарифу в социальные фонды".

Он также отметил, что сейчас бывают случаи мошенничества со стороны работников, когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей наличие ранее полученных заболеваний, а потом, через короткое время, начинают говорить о внезапном возникновении у них профзаболевания и обязательствах перед ним нового работодателя. При появлении единой медицинской карты такие "финты" станут практически невозможны.

Индивидуальный контроль за здоровьем может привести и к индивидуальным тарифам взносов в социальные фонды

Кигим напомнил, что сейчас ФСС возвращает работодателям 20 процентов средств от взносов на конкретном предприятии на устранение рисков для здоровья работников, профилактику профзаболеваний. Потратить эти деньги можно по 12 направлениям - в том числе на санаторно-курортное лечение работников, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение профосмотров. Но нужно дать работодателям больше возможностей по их расходованию. Может быть, кому-то важнее открыть для работников массажный кабинет или соляную пещеру, которая позволит работникам быстрее и легче восстанавливаться, считает Кигим.

Пудов добавил: сейчас государство контролирует только правильность расходования этих средств. Но никто не контролирует эффективность их расходования, улучшается ли благодаря принятым работодателем мерам здоровье работников. А это направление тоже должно тщательно контролироваться, считает замминистра.