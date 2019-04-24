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24.04.2019 16:55
Рубрика: Экономика

Не думай о минутах вообще

Междугородные звонки с таксофонов станут бесплатными
Текст: Юлия Кривошапко
Совсем скоро, с 1 июня междугородные звонки с таксофонов станут бесплатными по всей России. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на расширенном совещании Россвязи.
Фото: Александр Поляков/РИА Новости Фото: Александр Поляков/РИА Новости
Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Звонки с универсальных красных таксофонов с логотипом Россвязи будут бесплатными на любые фиксированные номера. Звонки на мобильные нововведение не затронет.

По словам Осеевского, в начале 2018 года, после отмены платы за местные звонки из таксофонов, трафик сразу вырос в пять раз. В конце 2018 года бесплатными стали внутрирегиональные звонки, что также способствовало росту трафика.

Фото: iStock
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По данным Россвязи, в России работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования. Общий объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут.

"Это говорит о том, что, несмотря на развитие технологий и продвижение мобильной связи в регионы, универсальная услуга связи, таксофоны остаются востребованными", - констатировал глава Россвязи Олег Духовницкий. Он добавил, что 22 процента таксофонного трафика приходится на звонки в экстренные службы.

Минкомсвязь в рамках проекта по сохранению и переоборудованию телефонов коллективного доступа предлагает расширить их функции, задействовав для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Замглавы ведомства Олег Иванов говорил, что таксофоны можно оснастить различными техническими средствами, в том числе сиреной, устройствами голосового и визуального оповещения. Средства на реализацию проекта предполагается выделить из резерва универсального обслуживания, в который делают отчисления операторы связи.

В Россвязи эту инициативу поддерживают. "Мы видим необходимость внедрения такого решения особенно в небольших населенных пунктах. Это сняло бы с местных властей массу проблем, связанных с оповещением населения", - отметил Олег Духовницкий. По его словам, технические решения для этого существуют, их стоимость - около 100 тысяч рублей. Испытания оборудования уже проведены в Твери и в Якутии, дело за регулированием. "Сейчас в новой редакции закона о связи сказано, что таксофоны можно использовать при условии готовности трех сторон: муниципалитета, нашего министерства вместе с нами и МЧС", - пояснил Духовницкий.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Россвязь Компании Связь Ростелеком
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