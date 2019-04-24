МИД РФ отреагировал на браваду Хантсмана об авианосцах

Москва с сожалением восприняла слова посла США в России Джона Хантсмана, приравнявшего американские авианосцы в акватории Средиземного моря к "сотне тысяч тонн международной дипломатии". Такую оценку в среду озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он выразил надежду на то, что "американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией". "В этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире", - предостерег Рябков. "Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания", - цитирует его агентство ТАСС.

Накануне две авианосные группы ВМС США заступили на боевое дежурство в акватории Средиземного моря. В их состав входят два авианосца класса Nimitz - USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis, 10 кораблей другого типа, свыше 130 единиц авиатехники и порядка девяти тысяч военнослужащих. Столь внушительное присутствие ВМС США в регионе в последний раз было зафиксировано в 2016 году.

Как следует из пресс-релиза Шестого флота ВМС США, Хантсман заявил, что это призвано стать сигналом для России и дополнить дипломатические каналы диалога.