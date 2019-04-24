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Рубрика: В мире

Минобороны КНР выступило против военной сделки США с Тайванем

Власти Китая выразили решительный протест в связи с крупной военной сделкой между США и Тайванем на сумму 500 миллионов долларов. С таким заявлением в среду выступил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Он отметил, что вооруженные силы Китая уже направили американской стороне серьезное представление. В заявлении подчеркивается, что Тайвань является неотделимой частью КНР, и Пекин решительно против каких-либо оружейных поставок острову от какой бы то ни было страны мира.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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"США серьезно нарушают принцип "одного Китая", вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - цитирует ТАСС. По мнению У Цяня, подобными действиями Вашингтон дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ранее власти Тайваня подали официальный запрос на покупку более 60 американских истребителей F-16, а администрация США одобрила продажу самолетов. На днях госдеп США также одобрил выделение 500 миллионов долларов Пентагону на обучение тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16. Летчики находятся сейчас на базе ВВС США в Аризоне. По мнению Вашингтона, данная сделка должна укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая". Это затормозило процесс сближения между материком и Тайванем.

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