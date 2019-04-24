Минобороны КНР выступило против военной сделки США с Тайванем

Власти Китая выразили решительный протест в связи с крупной военной сделкой между США и Тайванем на сумму 500 миллионов долларов. С таким заявлением в среду выступил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Он отметил, что вооруженные силы Китая уже направили американской стороне серьезное представление. В заявлении подчеркивается, что Тайвань является неотделимой частью КНР, и Пекин решительно против каких-либо оружейных поставок острову от какой бы то ни было страны мира.

"США серьезно нарушают принцип "одного Китая", вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета", - цитирует ТАСС. По мнению У Цяня, подобными действиями Вашингтон дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ранее власти Тайваня подали официальный запрос на покупку более 60 американских истребителей F-16, а администрация США одобрила продажу самолетов. На днях госдеп США также одобрил выделение 500 миллионов долларов Пентагону на обучение тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16. Летчики находятся сейчас на базе ВВС США в Аризоне. По мнению Вашингтона, данная сделка должна укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая". Это затормозило процесс сближения между материком и Тайванем.