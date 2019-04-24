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24.04.2019 17:40
Рубрика: В мире

Контактная группа не договорилась о введении "пасхального перемирия" в Донбассе

Текст: Юрий Сизов
Ровно черед две недели после предыдущей встречи, в белорусской столице 24 апреля открылось заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны. Предварительно в этот же день прошла и встреча рабочих подгрупп ТКГ.

По итогам состоявшегося 10 апреля заседания в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик дал понять, что ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия. "Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно", - полагал Сайдик, но договориться о "пасхальном перемирии" ТКГ 24 апреля так и не удалось, сообщают источники в Минске.

Фото: iStock
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Обсуждались на предыдущей апрельской встречи и дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. А координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш представил участникам заседания результаты своего визита на восток Украины, который состоялся у него 3-9 апреля.

Трехсторонняя контактная группа, уточняет агентство, создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1").

В ходе саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) 12 февраля 2015 года в белорусской столице был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2").
 

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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