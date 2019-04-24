Наследники Толкина дистанцировались от фильма про писателя

3 мая в мировой прокат выходит художественный фильм "Толкин", рассказывающий о детстве и становлении создателя Средиземья как писателя. Но событие, которое миллионы поклонников автора ждут с обостренным любопытством, не находит понимания у наследников скончавшегося в 1973 году Профессора.

Как сообщает The Guardian, сын Джона Толкина Кристофер, которому уже 94 года, и его 89-летняя дочь Присцилла раскритиковали проект. Акцентировав, что не давали авторам разрешения и "благословения" на съемки фильма и в целом такую идею не одобряли - "и содержание, и сам проект в принципе". И, соответственно, никакого участия в разработке картины не принимали.

При этом пресс-секретарь наследников Профессора пояснил, что заявление семьи писателя сделано для того, чтобы прояснить их позицию по теме, а не в качестве предвестника возможных судебных исков.

Комментируя заявление Кристофера и Присциллы, Джон Гарт, биограф Толкина, заметил, что с их стороны это "разумно". Поскольку художественные байопики, как правило, не придерживаются фактов побуквенно, допуская расхождения и искажения. И данная лента вряд ли станет исключением. Породив ряд заблуждений касательно личности писателя. В то время как одобрение со стороны семьи Профессора придало бы таким нестыковкам легитимность.