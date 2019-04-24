Нетаньяху решил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

В честь президента США Дональда Трампа будет назван населенный пункт на Голанских высотах. Таким образом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отблагодарить главу Белого дома за то, что США недавно признали эту территорию частью Израиля.

"Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа поселение на Голанах", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Нетаньяху.

Сообщается, что в ближайшее время соответствующий проект поступит на утверждение правительства. При этом уточняется, что речь идет не о переименовании уже существующего поселка, а о названии для нового поселения, которое будет создано на Голанах.

До 1967 года Голанские высоты входили в сирийскую провинцию Кунейтра, однако Израиль захватил их в ходе Шестидневной войны, а в 1981 году аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.

В марте этого года Соединенные Штаты признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Декларацию о признании Трамп подписал в присутствии Нетаньяху, отметив, что "это должно было произойти десятилетия назад".

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, президент США проигнорировал все резолюции Совбеза ООН, этот шаг может привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.