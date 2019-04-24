Новые упражнения для борьбы с гипертонией

"Спасибо "Неделе" за статью про гимнастику для шеи доктора Шишонина, теперь делаю ее через день, - написала в редакцию Груздева Ирина Сергеевна из-под Рязани, пенсионерка. - Сколько таблеток я съела за эти годы! Сколько кризов пережила! И от врачей слышала одно: "Ну, что вы хотите, - возраст. У всех гипертония..." Но за полгода, что я делаю гимнастику для шеи, дозу таблеток снизила в два раза, гуляю по лесу, делаю приседания, как советует доктор Шишонин. И за это время - ни одного криза".

Приятно, что наше издание помогает людям поправлять здоровье. Читательница, видимо, пишет про материал "Гусь и цапля против гипертонии", которую мы опубликовали полтора года назад ("РГ - Неделя" от 24.07.2017). Ирина Сергеевна в письме, кстати, рассказывает, что сначала не очень поверила, что, "покрутив головой и помахав руками", можно вылечить гипертонию. Но тем не менее поглядела на инфографику в газете, почитала описания упражнений, а потом нашла на ютубе комплекс упражнений для шеи доктора Шишонина. И начала, сверяясь с изображением на мониторе, делать "метроном", "рамку", "самолет", "цаплю", "дерево".

Метод доктора Шишонина базируется на том, что нередко гипертония - это следствие шейного остеохондроза. Первый шейный позвонок - атлант - смещается и пережимает сосуды, питающие головной мозг. Мозг получает мало кислорода, дает команду сердцу увеличить силу и частоту сердечных сокращений. Давление повышается, развивается гипертония.

В таком случае пить таблетки, по мнению Александра Шишонина, бесполезно. Нужно укрепить мышцы шеи, чтобы устранить нестабильность атланта (иногда и другого шейного позвонка) и освободить сдавленные позвонками и спазмированные мышцами сосуды. Тогда давление придет в норму.

Кстати, хронические головные боли тоже часто бывают вызваны напряжением и спазмом мышц шеи. Особенно если человек постоянно испытывает стресс: он инстинктивно вжимает голову в плечи, чтобы защититься. В итоге нарушаются микроциркуляция крови и питание окружающих тканей, межпозвонковые диски и связки ослабляются, позвонки становятся нестабильными и сжимают сосуды.

В общем, доктор Шишонин уверен, что прежде всего нужно понять: нарушен кровоток по позвоночным артериям или нет. Для этого достаточно сделать УЗИ. И если сосуды пережаты, можно начинать делать гимнастику для шеи.

Полный комплекс из 12 упражнений для шеи уже 10 лет в Сети, за это время его сотни раз перепостили и миллионы раз просмотрели. Скольким гипертоникам удалось улучшить состояние здоровья, трудно даже представить.

Конечно, делать гимнастику - не то же самое, что пройти курс лечения в клинике доктора Шишонина в Москве. Там и занятия на тренажерах в спортивном зале, и коррекция глубоких мышц шеи по особой методике. Одним словом, больной в руках врача.

Но доехать до клиники в Москве и пройти там курс лечения не все могут - деньги, время, силы приходится экономить. А вот два-три раза в неделю истратить по двадцать минут на гимнастику может каждый. Если какие-то препятствия и есть, то только лень и наплевательское отношение к собственному здоровью.

"А я как раз обновил комплекс упражнений для шеи, - сообщил доктор Шишонин корреспонденту "Российской газеты - Недели". - Во многом благодаря обратной связи с пациентами. Иногда они говорят: "Гимнастику делаю, давление снижается, но очень медленно. Посоветуйте, как быть". Я понимаю, что упражнения, возможно, сложноваты для этого пациента. И стал модернизировать гимнастику таким образом, чтобы неправильно исполнить ее было практически невозможно.

Доктор Шишонин настоятельно рекомендует не бросаться с места в карьер, не делать сходу гимнастику до хруста в позвонках. За один раз, говорит доктор, ничего не вылечишь, а только повредишь себе. Сначала надо сделать разминку, поприседать. А упражнение для начала потренировать перед зеркалом, отработать, понять технику, почувствовать, где что напрягается и движется, и тогда уже делать упражнение регулярно.

На отработку может потребоваться несколько недель. И только потом в упражнение можно "добавлять силу".

Конкретно

Три новых упражнения из обновленного комплекса

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Разминка

Упражнение N 1 "Балет"

Сидя, наклоняем голову в сторону, поднимаем руку, задерживаемся на 5-7 секунд. Выполняем медленно и осторожно, без рывков, не допуская дискомфорта, по 5 раз в каждую сторону. Это упражнение нужно для глубокой проработки и растяжки боковой поверхности шеи.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов

Упражнение N 2 "Хитрый атлант"

Поворачиваем голову в сторону и поднимаем ее вверх, будто смотрим в небо. Рука лежит под затылком, на первом шейном позвонке. Так вы акцентируется внимание на подзатылочной области, и лучше напрягаются мышцы. Не запрокидывайте голову. Так мы растягиваем боковые мышцы. Делать 5 раз.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов

Упражнение N 3 "Полурамка"

Рукой возьмем за плечо и подтянем его на себя, при этом надо давить на него подбородком. Надо, чтобы напряглись лестничные мышцы на передней поверхности шеи. По 5 раз в каждую сторону на 5-7 секунд. Если всё сделали правильно, то вскоре вас ждут приятные ощущения.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов

Растяжка

Любой комплекс упражнений нужно заканчивать упражнениями на растяжение мышц.

Скручиваемся к колену и тянем себя за шею. Таким образом растягиваются мышцы не только шеи, но и грудного, поясничного отделов позвоночника.