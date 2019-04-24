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Рубрика: Экономика

Опубликована программа Международного финансового конгресса

Программа Международного финансового конгресса (МФК), который пройдет 3-5 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, опубликована (https://ibcongress.com/programme/) на официальном сайте мероприятия. Об этом говорится в релизе Росконгресса, при поддержке которого Банк России организует МФК.

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Ключевая тема МФК звучит как "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости". На торжественном открытии МФК выступит глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. 3 июля в здании Северо-Западного ГУ ЦБ РФ состоится конференция Банка России по экономическим исследованиям: "Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика".

В первый день МФК-2019, 4 июля, пройдет пленарное заседание по макроэкономике, его тема - "Как ЦБ достигать свои цели в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?". Модератором сессии будет Стефани Фландерс, глава Bloomberg Economics. Спикерами станут Эльвира Набиуллина, директор департамента Банка международных расчетов Клаудио Борио, профессор Лондонской школы экономики Ричард Портес, директор программы Школы международных отношений Колумбийского Университета Патрисиа Моссер, а также зампред Центробанка Бразилии Тиаго Коуто Берриел.

Программа конгресса включает широкий спектр сессий по направлениям: банки, денежно-кредитная политика, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка, микрофинансирование, страхование.

В первый день МФК также пройдут 26 сессий. Среди заявленных тем: новые подходы к финансированию строительства жилья, особенности политики центробанков стран с развивающимися рынками в эпоху повышенной глобальной неопределенности, инфраструктурные проекты для финансового рынка, цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе, подходы к регулированию финансовых групп.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Второй день МФК откроет пленарное заседание, посвященное развитию институтов саморегулирования и поведенческого надзора на финансовом рынке. Модератором заседания станет первый зампред Банка России Сергей Швецов. Кроме того, 5 июля в рамках МФК пройдут более двадцати сессий, где участники обсудят развитие негосударственного пенсионного обеспечения, макропруденциальную политику, вопросы комплаенса и применения антиотмывочного законодательства, а также ряд других тем.

В 2018 году МФК собрал более 1200 участников, в Санкт-Петербург приехали представители из 41 страны. В МФК-2018 участвовали представители Банка России, органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных регуляторов и международных организаций, крупнейших банков и финансовых компаний, профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты.

Экономика Финансы
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