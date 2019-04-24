Пальмиру откроют для туристов уже в этом году

Власти Сирии восстановили городскую инфраструктуру Пальмиры. Об этом заявил министр туризма страны Мухаммед Рами Радван Мартини, отметив, что здесь будет открыто множество специальных предприятий, которые будут обслуживать поток туристов.

"Власти восстановили в Пальмире электроснабжение, подачу воды, канализацию, и город рядом с античным памятником вернулся к нормальной жизни", - цитирует ТАСС. Пальмиру планируется открыть для туристов уже в этом году.

Министр также отметил, что сейчас составляют список древних мест Пальмиры для взаимодействия с международными организациями. Однако основной вклад в восстановление вносит сирийское правительство, а участие авторитетных международных организаций в судьбе объектов Всемирного культурного наследия в Сирии зачастую ограничивается лишь "составлением различных списков". При этом помощь Пальмире оказывают волонтеры: недавно здесь закончила работу группа европейцев, которая занималась пострадавшим от террористов храмом Бэла.

Ранее министр туризма призвал мировое сообщество и международные организации к активному сотрудничеству в восстановлении страны, "потому что древние кварталы, строения и артефакты - это наследие не только Сирии, но и всего мира". Он также выразил благодарность России и организациям ООН за их вклад.

Пальмира - древний город в Сирии, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Рядом с Пальмирой находится небольшой современный город. Архитектурный музейный комплекс Пальмиры причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Во время войны древние сооружения частично были уничтожены боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Так, была снесена статуя Льва Аллата (I в.), взорваны храм Бэла (I в.) и Триумфальная арка (II в.), уничтожены Тетрапилон (III в.) и фасад Римского амфитеатра (II в.).