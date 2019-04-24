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24.04.2019 05:37
Рубрика: В мире

Пальмиру откроют для туристов уже в этом году

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Власти Сирии восстановили городскую инфраструктуру Пальмиры. Об этом заявил министр туризма страны Мухаммед Рами Радван Мартини, отметив, что здесь будет открыто множество специальных предприятий, которые будут обслуживать поток туристов.

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"Власти восстановили в Пальмире электроснабжение, подачу воды, канализацию, и город рядом с античным памятником вернулся к нормальной жизни", - цитирует ТАСС. Пальмиру планируется открыть для туристов уже в этом году.

Министр также отметил, что сейчас составляют список древних мест Пальмиры для взаимодействия с международными организациями. Однако основной вклад в восстановление вносит сирийское правительство, а участие авторитетных международных организаций в судьбе объектов Всемирного культурного наследия в Сирии зачастую ограничивается лишь "составлением различных списков". При этом помощь Пальмире оказывают волонтеры: недавно здесь закончила работу группа европейцев, которая занималась пострадавшим от террористов храмом Бэла.

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Ранее министр туризма призвал мировое сообщество и международные организации к активному сотрудничеству в восстановлении страны, "потому что древние кварталы, строения и артефакты - это наследие не только Сирии, но и всего мира". Он также выразил благодарность России и организациям ООН за их вклад.

Пальмира - древний город в Сирии, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Рядом с Пальмирой находится небольшой современный город. Архитектурный музейный комплекс Пальмиры причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Во время войны древние сооружения частично были уничтожены боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Так, была снесена статуя Льва Аллата (I в.), взорваны храм Бэла (I в.) и Триумфальная арка (II в.), уничтожены Тетрапилон (III в.) и фасад Римского амфитеатра (II в.).

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