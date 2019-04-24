Клуб "Индепендьенте Кампо-Гранде" (Парагвай) расторг контракт с игроком Брендэксом Паррой после того, как тот неудачно исполнил пенальти в матче Южноамериканского кубка против "Ла Экидад" (Колумбия).

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka! 😱



"The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty," president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. 😳pic.twitter.com/sYD6RnZTfy — Goal (@goal) 23 апреля 2019 г.

Встреча завершилась поражением "Индепендьенте" (3:4) и вылетом из турнира. Столь суровое решение руководителей клуба вызвано тем, как Парра ударил с "точки". Он исполнил 11-метровый футбольным приемом под названием "паненка", когда игрок бьет несильно, в надежде на то, что вратарь начнет гадать и упадет в угол. Но голкипер "Ла Экидада" остался на месте и поймал мяч.

Случай Парры далеко не первый, когда за нереализованный пенальти могут оставить без контракта. В 2013 году нападающего "Сараево" Алена Мелуновича выгнали из команды за промах с "точки" в матче квалификации Лиги Европы против "Металлурга".