Пенсию в мае принесут на несколько дней раньше

В связи с длинными майскими праздниками некоторые пенсионеры получат свои выплаты ранее установленных дат.

Как рассказали "Российской газете" в "Почте России", доставка пенсий начнется 3 мая (в отдельных регионах по согласованию с Пенсионным фондом РФ с 4 и 5 мая).

"В том случае, если дата доставки будет приходиться на выходные или праздничные дни (9 мая), доставка пенсии будет осуществлена досрочно, но не ранее, чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной графиком доставки", - отметили в "Почте России".

Ну и, соответственно, Пенсионный фонд перечислит выплаты тем пенсионерам, которые получают их в первые дни месяца, а также с 9 по 12 число - заранее. На банковские счета они зачисляются день в день (за редкими исключениями), так что снять деньги можно будет и в праздничные дни через банкоматы.

Как ранее напомнили в Роструде, в этом году россиян ждут длинные выходные. Они будут отдыхать с 1 по 5 мая благодаря празднику Дня весны и труда, а затем с 9 по 12 мая включительно в связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг. Следующие длинные выходные выпадут только на ноябре. В частности, россияне получат возможность отдохнуть со 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства.