Перед юбилеем писателя, фронтовика Виктора Астафьева - наш разговор о "лейтенантской" прозе

1 мая 1924 года, 95 лет назад, родился Виктор Петрович Астафьев. Крупнейший русский писатель, фронтовик, военный шофер и связист в артиллерии, награжденный орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". Критики писали, что в произведениях Астафьева война видна глазами солдата или младшего офицера, "окопника", на котором держалась вся армия. Перед юбилеем Виктора Петровича мы решили поговорить со знающими людьми о том, жива ли в современной русской литературе тема Великой Отечественной войны.

Военная проза постоянно востребована

Сергей Дмитриев, главный редактор издательского дома "Вече"

- По опыту издательства "Вече" могу сказать, что военная проза востребована постоянно и сильно. Мы издали около 500 романов о Великой Отечественной войне. У нас была ранняя серия "Военный роман". Затем мы открыли серию "Военные приключения", в которой издано около 400 томов, и проект "Библиотека патриотической литературы". Сейчас у нас есть "Проза Великой Победы". Каждый месяц мы делаем о ней новый роман. Роман Михаила Попова "На кресах всходних", посвященный партизанскому движению в Белоруссии, в прошлом году получил премию имени Валентина Распутина. Правда, читают эти книги люди старшего поколения - 45+.

- А есть ли сейчас писатели, чьи книги сопоставимы с военной прозой советского времени?

- Уровня писателей, которые прошли войну, видели ее воочию, мы сейчас не достигаем. Это объективная вещь: произошла смена поколений, мы имеем дело со вторичным осмыслением войны. Но достойные писатели есть. Михаила Попова я уже назвал. Могу назвать и Валерия Поволяева, и Андрея Саломатова, и Михаила Годенко... Столичный автор Сергей Михеенков написал десять романов о Московской битве. Это очень хорошие романы, и они - продаются. Очень популярна документально-историческая литература о войне. В год у нас выходит под сотню таких книг. Интерес к ним не падает. Однако тиражи тут маленькие - 1000-1500 экземпляров.

В книгах не было понимания, что такое война

Алексей Исаев, историк, автор книг о Великой Отечественной войне

- Что из отечественной военной прозы вам наиболее близко?

- "Волоколамское шоссе" Александра Бека и "Горячий снег" Юрия Бондарева.

- Вам кажется, это наиболее адекватное изображение войны?

- Да. И с точки зрения писательского труда, и исторической правды.

- Великая Отечественная в нашей прозе отображена максимально полно или есть вещи неописанные, непрочувствованные, такие как героизм, предательство и другие.

- На мой взгляд, не было схвачено то, что присутствует у Ремарка. В ходе войны было множество ситуаций, когда устанавливался позиционный фронт и боевые действия напоминали Первую мировую. У советского кинематографа, к примеру, был просветительский посыл. Он пытался разъяснять, что такое война - наступление с его принципами, оборона... А вот в литературе это отражения не нашло. Нередко в книгах действовали некие оторванные от действительности люди, и в основном все сводилось к взаимоотношениям между ними. Зачастую не было понимания, что такое война как явление.

- Есть ли что-то интересное в современной прозе о Великой Отечественной войне? Можно ли написать качественную военную прозу через полвека после того, как война закончилась?

- Сейчас я мало читаю художественную литературу, но отмечу "За нами Москва!" Кошкина. У автора многое получилось, в том числе и за счет знания того, что нам известно благодаря историческим исследованиям и что было недоступно в советское время. А что касается второго вопроса, то лучший роман о войне 1812 года был написан отнюдь не ее непосредственным участником. Лев Толстой был человеком с военным опытом - но тот довольно далеко отстоял от событий начала XIX века.

- Человека на войне Толстой изобразил гениально. Но сейчас выходят исследования о 1812-м, и толстовскую концепцию "народной войны" их авторы успешно оспаривают. Доминик Ливен в своей недавно вышедшей книге "Россия против Наполеона: Борьба за Европу. 1807-1814" доказывает, что война была выиграна прекрасно подготовленной армией, отличным снабжением, дельной политикой.

- Крупнейший специалист по истории Наполеоновских войн Олег Валерьевич Соколов пишет, что важные вещи, к примеру, Шенграбенское сражение, Толстой показывал очень верно. Есть примеры, когда сильную прозу, рассказывающую о войне, писали много позже нее. На самом деле рядовой участник Великой Отечественной войны видел очень мало. Зная по историческим исследованиям, как все происходило, живущий 100 лет спустя человек может, в отличие от участника войны, абстрагироваться от своих личных впечатлений. Для того чтобы хорошо написать о Великой Отечественной, ему нужно ощущение себя на войне, "бездны мрачной на краю". Если в биографии этого нет, писать о войне нельзя.

В русской литературе победила военная проза

Алексей Варламов, ректор Литературного института, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, доктор филологических наук

- Современных писателей, пишущих о Великой Отечественной, я не припомню. Последнее, что я читал на эту тему, - "Мой лейтенант" Гранина. Но он тоже был фронтовиком, и жаль, что так поздно к военной теме обратился...

Однако я не считаю, что о войне могут писать только те, кто принимал в ней участие. Один из самых выдающихся военных романов - это "Генерал и его армия" Георгия Владимова. Очень интересно, что этот роман появился в те же годы, то есть в середине 90-х, когда вышли "Прокляты и убиты" Астафьева. Их перекличка замечательна еще и тем, что там описывается один и тот же период Великой Отечественной. Осень 1943-го, борьба за Киев, переправа через Днепр...

А еще я хочу сказать, что отечественная военная проза "больше" военной прозы. Астафьев, Воробьев, Быков, Бондарев, Бакланов, Носов, Курочкин и многие другие писали о жизни, людях, характерах, драматизме человеческой судьбы. Их глубокие экзистенциальные произведения выламывались за узкие определения соцреализма. Мы победили в войне, а в русской литературе победила военная проза...