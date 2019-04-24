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24.04.2019 00:33
Рубрика: Культура

В ожидании Саши Тихомирова

Почти тридцать лет читатели ждут нового издания его стихов
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 91(7849)
Стихи Саши Тихомирова приходят к нам со двора, а не с улицы. С заросшей тропинки сада... Стихи Саши Тихомирова приходят к нам со двора, а не с улицы. С заросшей тропинки сада...
Стихи Саши Тихомирова приходят к нам со двора, а не с улицы. С заросшей тропинки сада...

Ждем Пушкина!
Второго ждем пришествия...
Витают, как над сумрачной водой,
Туманы счастья
И туманы бедствия...
Поэзии витает дух святой.

Александр Тихомиров

Впервые я услышал о нем от поэта Ларисы Миллер:

- Саша Тихомиров... Не слышали?

Фото: ТАСС
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- Слышал, - кивнул я, хотя ничего не знал о поэте Тихомирове. Просто у нас в школе тоже был Саша Тихомиров.

И витала у школы "прозрачная дымка бензина, как барышня в синем белье".

Это уже из Сашиных стихов.

"В фургонах покупают сайки, столбы от музыки шумны, а к вечеру темнеют стайки непереловленной шпаны..."

"Растет трава, и тарахтит телега, и курица спокойная идет..."

"И прижимает ветер к стеклам дачи холодные ладони тополей..."

Мы все это видели. Мы все это перечувствовали. Когда-то. С тех пор зыбучими песками занесло те дни, и начни копать - не докопаешься.

А тут, в стихах Саши Тихомирова, как ливень рушатся на тебя запахи бензина и школьного коржика, тарахтение телеги и звяканье молочных (и не только) бутылок в сетке. А деревянные столбы с репродукторами, под которыми ходит курица!..

Стихи Тихомирова свежи как сыроежки. Как весенний ветер. Они веют, обдувают, чуть шевелят занавески. "Тихо по комнатам ветер прошел - там поздравляли влюбленных" (это из Окуджавы, которого обожал Саша).

Чудо стихов Тихомирова в том, что они не из прошлого зовут нас в прошлое. Они здесь и сейчас, рядом, дышат в ухо, касаются руки. Праздник хранится в этих стихах, как ветер-листобой хранится в запечатанном кувшине в знаменитом рассказе Юрия Коваля.

Фото: Светлана Зорина/Facebook
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Только вот беда: книг Саши не найти. Та, что вышла в прошлом веке, в 1991 году, и называлась "Добрым людям", давно стала раритетом. Добрые люди, у кого есть этот тихомировский сборник, с ним не расстанутся. Ни за какие коврижки.

Вот почему я так жду, когда выйдет новое издание стихов Александра Тихомирова.

Ждем Пушкина. Ждем Сашу Тихомирова.

Биография

Год рождения - 1941-й

Александр Борисович Тихомиров родился в Москве 2 февраля 1941 года. Учился в Литературном институте. В 1960-е годы написал поэмы "Зимние каникулы", "Полугород", "Прекрасная Алевтина". В 1970-е годы печатался редко. Некоторое время работал в реставрации и археологии. При жизни у Саши вышла одна книга. В 1981 году его сбила электричка на станции Солнечная.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Добрым людям

Базар

Фото: wikipedia.org
В Третьяковской галерее открылась выставка к 250-летию Ивана Крылова

Подогрело солнце нынче
На витрине самовар -
И уже базары птичьи,
И на площади базар.
Посреди родни неровня,
Дядька, длинный как слега,
Поворачивает дровни
На последние снега.
Матерится при народе,
Под солому пряча кнут:
"По такой чудной погоде
На деревне подождут..."
Ой, неужто позабыли?
Под прилавком, на снежке,
Как гудок в автомобиле,
Утка крякает в мешке.
Продает старик
свистульки,
А у самого лотка
Снег стекает по сосульке
Теплой струйкой молока.
Но от солнечных ударов
Крепче лед в тени рядов
Этих утренних базаров
Добрых полугородов!

1963

Отчего голова поседела?
Вроде б не с чего
ей поседеть...
За меня вся родня
отсидела -
Так что мне не придется
сидеть.
За меня вся страна
воевала -
Малолетка, я был
не у дел...

Фото: РИА Новости
Викторина: Знаете ли вы Гоголя?

Все потери отгоревала.
Ну а я-то - с чего поседел?
Видно, старость
как отблеск завета -
Хлеб для жизни, мол,
не един...
Мир одаривай толикой
света.
Света нет?
Ну хоть светом седин.

10 ноября 1979

* * *

Скоро каникулы...
В комнате пыль,
как молекулы!
Часть подоконника
Солнцем нагрета
с утра;
Заспанный школьник
Взял с комода тяжелое
зеркало -
И пускает лучи
В темные окна двора.

29 января 1970

* * *

Портал Года Литературы подобрал интересные книжные новинки весны

Пока на время не ропщу -
Пускай года летят...
Под старость все себе
прощу,
Коль люди не простят.
В деревне тихий дом
сниму
И, поджидая смерть,
Бродить я буду по нему,
На улицу смотреть...
Вдруг счастье выпадет,
как знать,
На тот недолгий срок -
Вдруг Пушкина
смогу читать,
Как в молодости мог?

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