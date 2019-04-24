Стихи Саши Тихомирова приходят к нам со двора, а не с улицы. С заросшей тропинки сада...

Ждем Пушкина!

Второго ждем пришествия...

Витают, как над сумрачной водой,

Туманы счастья

И туманы бедствия...

Поэзии витает дух святой.

Александр Тихомиров

Впервые я услышал о нем от поэта Ларисы Миллер:

- Саша Тихомиров... Не слышали?

- Слышал, - кивнул я, хотя ничего не знал о поэте Тихомирове. Просто у нас в школе тоже был Саша Тихомиров.

И витала у школы "прозрачная дымка бензина, как барышня в синем белье".

Это уже из Сашиных стихов.

"В фургонах покупают сайки, столбы от музыки шумны, а к вечеру темнеют стайки непереловленной шпаны..."

"Растет трава, и тарахтит телега, и курица спокойная идет..."

"И прижимает ветер к стеклам дачи холодные ладони тополей..."

Мы все это видели. Мы все это перечувствовали. Когда-то. С тех пор зыбучими песками занесло те дни, и начни копать - не докопаешься.

А тут, в стихах Саши Тихомирова, как ливень рушатся на тебя запахи бензина и школьного коржика, тарахтение телеги и звяканье молочных (и не только) бутылок в сетке. А деревянные столбы с репродукторами, под которыми ходит курица!..

Стихи Тихомирова свежи как сыроежки. Как весенний ветер. Они веют, обдувают, чуть шевелят занавески. "Тихо по комнатам ветер прошел - там поздравляли влюбленных" (это из Окуджавы, которого обожал Саша).

Чудо стихов Тихомирова в том, что они не из прошлого зовут нас в прошлое. Они здесь и сейчас, рядом, дышат в ухо, касаются руки. Праздник хранится в этих стихах, как ветер-листобой хранится в запечатанном кувшине в знаменитом рассказе Юрия Коваля.

Только вот беда: книг Саши не найти. Та, что вышла в прошлом веке, в 1991 году, и называлась "Добрым людям", давно стала раритетом. Добрые люди, у кого есть этот тихомировский сборник, с ним не расстанутся. Ни за какие коврижки.

Вот почему я так жду, когда выйдет новое издание стихов Александра Тихомирова.

Ждем Пушкина. Ждем Сашу Тихомирова.

Биография

Год рождения - 1941-й

Александр Борисович Тихомиров родился в Москве 2 февраля 1941 года. Учился в Литературном институте. В 1960-е годы написал поэмы "Зимние каникулы", "Полугород", "Прекрасная Алевтина". В 1970-е годы печатался редко. Некоторое время работал в реставрации и археологии. При жизни у Саши вышла одна книга. В 1981 году его сбила электричка на станции Солнечная.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Добрым людям

Базар

Подогрело солнце нынче

На витрине самовар -

И уже базары птичьи,

И на площади базар.

Посреди родни неровня,

Дядька, длинный как слега,

Поворачивает дровни

На последние снега.

Матерится при народе,

Под солому пряча кнут:

"По такой чудной погоде

На деревне подождут..."

Ой, неужто позабыли?

Под прилавком, на снежке,

Как гудок в автомобиле,

Утка крякает в мешке.

Продает старик

свистульки,

А у самого лотка

Снег стекает по сосульке

Теплой струйкой молока.

Но от солнечных ударов

Крепче лед в тени рядов

Этих утренних базаров

Добрых полугородов!

1963

Отчего голова поседела?

Вроде б не с чего

ей поседеть...

За меня вся родня

отсидела -

Так что мне не придется

сидеть.

За меня вся страна

воевала -

Малолетка, я был

не у дел...

Все потери отгоревала.

Ну а я-то - с чего поседел?

Видно, старость

как отблеск завета -

Хлеб для жизни, мол,

не един...

Мир одаривай толикой

света.

Света нет?

Ну хоть светом седин.

10 ноября 1979

* * *

Скоро каникулы...

В комнате пыль,

как молекулы!

Часть подоконника

Солнцем нагрета

с утра;

Заспанный школьник

Взял с комода тяжелое

зеркало -

И пускает лучи

В темные окна двора.

29 января 1970

* * *

Пока на время не ропщу -

Пускай года летят...

Под старость все себе

прощу,

Коль люди не простят.

В деревне тихий дом

сниму

И, поджидая смерть,

Бродить я буду по нему,

На улицу смотреть...

Вдруг счастье выпадет,

как знать,

На тот недолгий срок -

Вдруг Пушкина

смогу читать,

Как в молодости мог?