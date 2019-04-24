Почти 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США с начала года

Мексика столкнулась со значительным ростом числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. С таким заявлением во вторник выступила министр внутренних дел латиноамериканской страны Ольга Санчес Кордеро.

Она отметила, что в первом квартале этого года уже около 300 тысяч человек предприняли попытки нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Причем, около 30% из них – несовершеннолетние мигранты, пишет ТАСС.

Напомним, 29 марта президент США Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой, если она не остановит потоки нелегальной иммиграции на территорию США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из США из-за его угроз, а глава МИД Марсело Эбрард подчеркнул, что считает свою страну хорошим соседом Соединенных Штатов.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек пытаются добраться до США через Мексику. В основном это жители бедных стран Центральной Америки. По пути эти люди часто становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.