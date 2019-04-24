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24.04.2019 17:22
Рубрика: Власть

Путин призвал парламентариев идти в ногу со временем

Текст: Кира Латухина

Нужно деятельно участвовать в реализации каждого нацпроекта и укреплять связь с гражданским обществом, быть в диалоге с людьми и идти в ногу со временем, чтобы было понятно - власть в облаках не витает. К этому призвал президент Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце, где начинала работу первая Государственная Дума России.

Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава государства поздравил собравшихся с наступающим Днем российского парламентаризма. Совет законодателей организовал предметное обсуждение задач, поставленных в майском указе и в Послании Федеральному Собранию, констатировал он, назвав принципиально важной и эффективной именно такую работу. "По сути, речь идет о том, чтобы с участием членов правительства, представителей Счетной палаты, регионов и институтов развития регулярно сверять законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития России, в том числе по конкретным национальным проектам", - пояснил Владимир Путин.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Рассчитываю, что Совет законодателей будет строить свою дальнейшую работу в таком же ключе - профессионально, по-деловому погружаясь в конкретные темы, волнующие граждан, значимые для развития страны и, конечно же, в полной мере будет учитывать позицию, инициативы регионов, органов местного самоуправления", - отметил глава государства. Основная работа по реализации нацпроектов, многих других программ ложится на регионы, напомнил президент: "Именно здесь, "на земле" решаются общенациональные задачи. Здесь формируется общая картина тех изменений, по которым люди судят об эффективности власти и результативности принятых законов".

"Но Бог с ними, с этими оценками, для нас с вами результат важен: что можно сделать, к чему нужно стремиться и чего нужно добиться, - продолжил Путин. - Такие шансы у нас есть, появились, таких ресурсов никогда у нас не было для решения тех задач, которые нужны для развития страны". Состав Совета законодателей позволяет увидеть любую проблему в региональном разрезе, спрогнозировать эффект, плюсы и минусы того или иного законодательного акта для различных территорий, оперативно скорректировать ту или иную правовую норму, использовать лучшее из региональных управленческих и нормотворческих практик, считает он. Глава государства надеется, что Совет законодателей будет наращивать свой авторитет и играть все более заметную роль в качественном обновлении правовой базы развития страны.

Президент ждет от законодателей более интенсивной работы, деятельного участия в реализации каждого нацпроекта, нацеленности на результат в интересах граждан. "Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом, - призвал он. - Понимаю, что вы и так этим занимаетесь, и так это делаете. Тем не менее в ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни, и вовремя какие-то коррективы вносить в практическую работу". "Это чрезвычайно важно для достижения конечного положительного результата, - подчеркнул он. - Нужно быть в полном смысле слова представительной властью, находиться в диалоге с людьми".

Также Путин попросил активнее модернизировать законотворческую практику, "идти в ногу со временем". "Конечно же, регламентные процедуры, требования юридической техники должны строго соблюдаться. Однако это не мешает, а напротив требует большей открытости, прозрачности законотворческого процесса", - сказал он и призвал быстрее внедрять новые цифровые и интерактивные технологии.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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При рассмотрении особенно трудных, комплексных, межотраслевых вопросов стоит шире привлекать экспертное, научное, деловое сообщество, считает глава государства. Без этого не обойтись при радикальной реформе контрольно-надзорной деятельности, заметил он. С 2021 года прежние, как правило, устаревшие, избыточные нормативные акты в этой области утратят силу. "Однако столь масштабное "обнуление" ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, к правовым вакуумом и люкам", - предостерег президент. И не должно нарушить работу контролирующих органов и предприятий, не должно отразиться на интересах граждан. "У нас ведь, знаете, все бывает, - заметил он. - С одной стороны - то чрезмерно начинают все контролировать, что жить невозможно, бизнес задыхается от этих контрольных мероприятий, с другой стороны, как только все распустишь, то и со стороны бизнеса такие происходят иногда сюжеты, мы видим, что наносят ущерб потребителям".

"Нельзя допустить ни того, ни другого, - подчеркнул Путин. - В этой связи очень важна работа именно представительного уровня власти... Нужно тонко чувствовать, что происходит в реальной жизни. С людьми нужно напрямую общаться, что в исполнительных органах власти сделать сложнее в силу целого ряда причин. Приняли решение - начинают исполнять. А что там происходит "на земле", в жизни - довольно сложно почувствовать иногда. А вы можете это сделать, напрямую общаясь с людьми".

"Обращаю внимание и парламентариев, и министров, и наши деловые объединения хочу привлечь к этой работе: времени на "инвентаризацию", ревизию существующих регламентирующих эту сферу деятельности нормативных актов, осталось не так уж много. И вся правотворческая деятельность должна быть выстроена планомерно, с четкой расстановкой приоритетов, пониманием сроков", - заявил глава государства и попросил также активно использовать возможности парламентского контроля, добавив, что рассчитывает на все фракции. "Кстати, правильно будет вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию в интересах развития страны и регионов. Умение достигать согласия и компромисса, выходить на общее решение, не боясь дискуссии, спора, - это важнейший, неотъемлемый элемент парламентской культуры", - заметил он.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Да, иногда нужно принимать те решения, которые на первый взгляд кажутся непростыми и являются непопулярными. Но когда мы людям объясняем, почему мы принимаем те или другие решения, к чему мы стремимся, каких целей мы стараемся достичь, принимая то или иное решение, а все интересы должны приниматься в интересах граждан в среднесрочной или более отдаленной перспективе, когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается, - заметил президент. - Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает, а понимает, что происходит, видит перспективы развития экономики и социальной сферы и действует в интересах этого развития, в интересах людей, тогда и другое будет отношение избирателей к тем решениям, которые вами принимаются".

В завершение Путин поздравил всех с наступающим Днем Победы. "Наш долг - достойно подготовиться и к предстоящему в следующем году юбилею - 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Эту тему можем обсудить отдельно. Прежде всего, конечно, речь о том, что необходимо дополнительно сделать для поддержки наших ветеранов, для защиты памяти о Великой Отечественной войне", - сказал он.

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