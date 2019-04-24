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24.04.2019 17:20
Рубрика: Власть

Путин согласился с Володиным по поводу средств на нацпроекты

Текст: Татьяна Замахина (Санкт-Петербург)

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина по поводу финансовых вопросов реализации нацпроектов.

Фото: РИА Новости
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О проблеме, связанной с расходами на нацпроекты, глава нижней палаты заявил на встрече с членами Совета законодателей с президентом, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

- Хотел бы получить слова вашей поддержки на решение, которое можно было бы принять в связи с тем, что бюджет страны принимается до 1 декабря, - сказал Володин. Он напомнил порядок доведения средств до регионов, в соответствии с которым реализовывать нацпроекты субъекты РФ имеют возможность с 1 января следующего года.

И, собственно, все для этого есть, отметил Володин. Но на деле происходит задержка - из-за отсутствия необходимой ведомственной нормативной базы средства начинают поступать либо в апреле, либо еще хуже в июле текущего года.

- Профильные министерства могли бы принять нормативную базу как минимум на три планируемых года, на тот срок, на который принимается федеральный бюджет, либо на весь срок реализации национальных проектов, - предложил спикер ГД. - Мы в этом случае сэкономим огромное количество времени.

А с учетом того, что законодатели скорректировали нормы 44-го закона (о контрактной системе), то можно будет с уверенностью говорить, что работы начнутся уже с марта, резюмировал Володин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Он также отметил, что регионы за первый квартал получили на реализацию нацпроектов лишь 22,3% из предусмотренных на 2019 год в бюджете РФ 1,7 триллиона рублей, а потратили всего более 32 миллиардов рублей.

- С учетом того, что в целом нам понятно, откуда мы будем брать, из каких источников те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать в том направлении, которое вы предложили, расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно, - согласился Путин.

Он добавил, что поручит первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову вместе с коллегами обсудить такую возможность. "Это в принципе, конечно, придало бы большую стабильность работе по нацпроектам", - считает глава государства.

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